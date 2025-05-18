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Milan Skriniar'da indirim bekleniyor
Sergilediği performansla taraftarları kendisine hayran bırakan Milan Skriniar için yönetim harekete geçti. Bonservisi PSG'de bulunan Slovak oyuncu için 10 milyon euro'yu gözden çıkartan yönetim bonservis konusunda büyük bir aşama kaydetti. Ancak Skriniar'ın senelik 12 milyon euro'luk beklentisinde indirim talep eden yönetim, orta yol bulmaya çalışıyor.
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