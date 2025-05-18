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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ | En-Nesyri'den olay tepki: Duyamıyorum!

FENERBAHÇE HABERİ | En-Nesyri'den olay tepki: Duyamıyorum!

Fenerbahçe'de İkas Eyüpspor filelerini havalandıran En-Nesyri, golün ardından tribünlere yaptığı hareket ile gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 20:39
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FENERBAHÇE HABERİ | En-Nesyri'den olay tepki: Duyamıyorum!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında İkas Eyüpspor'u ağırladı. Sarı lacivertli taraftarlar, maç boyunca yönetimi protesto etti. Mücadelenin 32. dakikasında fileleri havalandıran En-Nesyri, protestodan nasibini aldı.

Faslı oyuncu, attığı gol sonrası kendisini ıslıklayan tribünlere elini kulağına götürerek 'duyamıyorum' işareti yaptı.

ÇIKARKEN DE ISLIKLANDI

70. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bırakan Nesyri, kenara gelirken ıslıklı protestolar sürdü. Faslı golcü tribünleri alkışladı.

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