Başkanlığı beceremedin

Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu, bu sezon da yaşanan başarısızlığın ardından Başkan Ali Koç'a sert sözler sarf etti ve seçim çağrısı yaptı. Uslu, şunları söyledi: "7 senedir yaşamadığımız her şeyi Ali Koç döneminde yaşadık. Durumun vahametin anlayın, anlatın! Ölü toprağı var Fenerbahçe'de, bunu kaldıramazsak başarılı olamayız. Onun için gitmen lazım. Sen yapamıyorsun, beceremiyorsun. Ayıp değil bu. Başka konuları becerebilirsin ama Fenerbahçe başkanlığını beceremedin.

SENİ İMZAYLA GÖNDERİRLER

2018'de verdiğini sözler. İnsan bu sözlerin 1 tanesini yapar be kardeşim. Diyorsun ki 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon diyorlar, daha çok duyacağız', ya 1 kere duysaydık ya. 1 kere şampiyon yapsan bu problemler yaşanmazdı. İnsanlar üzülüyor. Onun için gitmen lazım. Şampiyon yapamıyorsan da ayrılacaksın beceremiyorsun. Gitmek de önemlidir. Seni imzayla gönderirler. Yapma, rica ediyorum. İyi ol. Bence ayrıl. İstersen güven oyu iste. Seçilirsen baş üstüne. İmzayla gidersen olmaz."

ANTRENÖRE YAPI DEDİRTEMEZSİN

Uslu: "Galatasaray ile Beşiktaş maçı, Samsun Kayseri beraberliklerini de mi yapı yaptı! 2 kere Galatasaray'a yenildin, Beşiktaş'ın o kadar problemleri var, 2 kere yeniyor seni. Susacaksın! Siz antrenöre, oyuncuya 'yapı var' dedirtemezsin. 'Ben olduğum sürece şampiyon yapmazlar' denir mi! Yapmayabilirler, sen mücadele edeceksin."

OSIMHEN BÜYÜK TEHLİKE

Uslu: "Bakın çok büyük tehlike var. Osimhen kalırsa işimiz kolay değil. Güçlü bir takım kurmamız lazım. Öyle bir takım kurmamız lazım ki, Osimhen'li Galatasaray'ı yenmemiz lazım. Beşiktaş da iyi transferler yapacak. Trabzonspor da antrenörünü değiştirdi ve transfer yapacak."

BİLET İÇİN AĞIZLARINI AÇMIYORLAR

Dernekleri eleştiren Uslu, "Derneklere Fenerbahçe Evleri yapmaya karar vermiştik, cebimizden para koyarak. Ankara'ya da yapmıştık. Çok Fenerbahçeli de 100'er bin dolar vererek Ankara Evi kurdu. Antalya'ya kurduk. Başarı da olmadığı için dernek üyeleri 2-3 bilet için ağızlarını açmıyor" dedi.

NEDEN GÖRÜŞMEDİN?

Uslu: "Eljif Elmas'ı Napoli'ye sattın. Min- Jae'yi aldın. Onu da Napoli'ye sattın. Napoli'yi mi şampiyon yapmak için başkan oldun sen? Napoli'ye o kadar oyuncu sattınız! Başkanlarıyla hiç mi diyaloğunuz yoktu da, Victor Osimhen için görüşmediniz?"

HER KONUDA YANLIŞ YAPTIN

Mahmut Uslu, "Siz her konuda yanlışlar yaptınız Sayın Başkan. Ben her Fenerbahçeli'yi severim, 1-2 kişi hariç. Kulüpten alanlar hariç herkesi severim" dedi.

BEN DE İMZA ATARIM

Mahmut Uslu, "Bir hafta içinde Ali Koç, kendi karar vermezse ben de imza vereceğim. Şu ana kadar öyle bir niyetim yok, çünkü yanlış olduğuna inanıyorum. Ama muazzam bir imza kampanyası var. İnşallah böyle bir şey olmaz, ayrılır" dedi.

AMATÖRDE BAŞARILI DEĞİLSİN

Uslu: "Fenerbahçe hedef kulüptür. Hedefi şampiyonluktur. Şampiyonluk dışındaki hiçbir şey, kesmez Fenerbahçeli'yi. Biz masa tenisini bile heyecanla seyrederdik. Amatörlerde hep başa oynadık. Hep şampiyonluğa oynayacaksınız. Ben amatörlerde başarılıyız lafına inanmıyorum. Kusura bakmayın, başarılı değilsiniz."

USLU: Adayım

Başkanlığa aday olduğunu açıklayan Mahmut Uslu, "Başkanlığa adayım diyorum. İngilizce de söyleyeyim; I want to be president of Fenerbahçe. Aziz Yıldırım adaylığını açıklarsa oturur konuşuruz. Aziz Yıldırım başkan değil, lider! 'Başkaaaan' diye alay edilecek adam değil! Aziz Yıldırım aday olursa belki birlikte hareket ederiz, belki de 'Ben ayrı giriyorum kardeşim!' derim. O gün gelirse bakarız" dedi.

BİZ TAKIMI UÇURURUZ

Mahmut Uslu, "Futbolda şampiyon olamıyorsanız gitmeniz gerekiyor, gitmiyorsunuz. Gitmen lazım Sayın Başkan, kendin gitmen lazım. Bu kulüp düzlüğe çıkmalı. Biz bu kulübü alır uçururuz, senin gibi konuşmayız" açıklamasını yaptı.