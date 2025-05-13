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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri kararı! Aleksandar Mitrovic ile takas...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri kararı! Aleksandar Mitrovic ile takas...

Yeni sezonda hücum hattını yenilemek isteyen Fenerbahçe, En-Nesyri ile ilgili kararını verdi. Sarı lacivertliler, Faslı oyuncuya talip olan Suudi ekibe Aleksandar Mitrovic ile takas teklifi sundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri kararı! Aleksandar Mitrovic ile takas...

Bu sezon golcülerinden istediği performansı alamayan Fenerbahçe, yeni sezonda iki santrforunu da değiştirme kararı aldı. Sözleşmesi bitecek olan Edin Dzeko'ya yeni kontrat önermeyecek olan sarı-lacivertliler, sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri'yi de satış listesine koydu.

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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri kararı! Aleksandar Mitrovic ile takas...

Devre arasındaki tekliflere benzer bir teklif gelmesi halinde Faslı oyuncuyla yolları ayıracak olan Fenerbahçe, Nesyri için nabız yoklayan Al-Hilal'e sürpriz bir teklifte bulundu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri kararı! Aleksandar Mitrovic ile takas...

LİG SONU RESMİYET KAZANACAK

Sarı-lacıvertlılerın Suudi ekibine yaptığı teklif; "Nesyri'yle Mitrovic'i takas edelim" oldu. Arabistan temsilcisi, henüz bu öneriye yanıt vermedi. 2 sezon önce Fulham'dan 52 milyon 600 bin Euro'ya transfer edilen Sırp golcünün sözleşmesi 2026'da bitecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri kararı! Aleksandar Mitrovic ile takas...

30 yaşındaki oyuncunun menajeriyle de bir temas kurulduğu belirtildi. Mitrovic'in Arabistan'dan ayrılmak istemesi, Fenerbahçe'nin elini güçlendirirken, gelen bilgilere göre bu takas için resmi adımların lig bitiminde atılacağı vurgulandı.

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