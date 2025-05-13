TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri kararı! Aleksandar Mitrovic ile takas...
Yeni sezonda hücum hattını yenilemek isteyen Fenerbahçe, En-Nesyri ile ilgili kararını verdi. Sarı lacivertliler, Faslı oyuncuya talip olan Suudi ekibe Aleksandar Mitrovic ile takas teklifi sundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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30 yaşındaki oyuncunun menajeriyle de bir temas kurulduğu belirtildi. Mitrovic'in Arabistan'dan ayrılmak istemesi, Fenerbahçe'nin elini güçlendirirken, gelen bilgilere göre bu takas için resmi adımların lig bitiminde atılacağı vurgulandı.
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