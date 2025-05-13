TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri kararı! Aleksandar Mitrovic ile takas...

Bu sezon golcülerinden istediği performansı alamayan Fenerbahçe, yeni sezonda iki santrforunu da değiştirme kararı aldı. Sözleşmesi bitecek olan Edin Dzeko'ya yeni kontrat önermeyecek olan sarı-lacivertliler, sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri'yi de satış listesine koydu.

Devre arasındaki tekliflere benzer bir teklif gelmesi halinde Faslı oyuncuyla yolları ayıracak olan Fenerbahçe, Nesyri için nabız yoklayan Al-Hilal'e sürpriz bir teklifte bulundu.