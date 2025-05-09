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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho'dan yaz transfer bombaları!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho'dan yaz transfer bombaları!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "4 üst düzey oyuncu alacağız" dediği isimler ortaya çıktı. İşte sarı lacivertlilerin transfer listesi... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 09:43
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho'dan yaz transfer bombaları!

Taraftarın seçime gitmesini beklediği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bunu karşılıksız bırakırken, yeni sezon öncesi transfer stratejisinin net sinyalini verdi. "Mevcut kadromuzu, doğrudan ilk 11'de oynayacak 4 tane yıldız futbolcuyla güçlendireceğiz" diyen başkan Ali Koç'un hangi mevkilere takviye yapacağı belli oldu. İşte Sabah'ın haberine göre tüm detaylarıyla mevki mevki transfer listesine giren o isimler.


FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho'dan yaz transfer bombaları!

KALE EDERSON'UN

Sarı-lacivertliler, kaleye tecrübeli ve üst düzey bir isim transfer edecek. Ali Koç'un da vurguladığı bu hamle, takımın en kritik bölgelerinden birine yıldız dokunuşu anlamına geliyor. Kaleci konusunda gündemde Martinez olmazsa 2017'den bu yana Manchester City forması giyen Brezilyalı Ederson var. 31 yaşındaki eldiven, Brezilya Milli Takım formasını da giyiyor. Bu sezon 34 resmi maçta 47 gol yerken 10 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho'dan yaz transfer bombaları!

STOPERDE ÖNCELİK SKRINIAR'IN


Katıldığı programda Milan Skriniar'ın liderliğine vurgu yapan ve onun gibi isimler transfer edileceğini belirten başkan Ali Koç'un yönetimi, Slovak stoperin bonservisini almak için PSG ile görüşmelere başladı. Fransız kulübü 15 milyon Euro talep ederken, sarı-lacivertliler bu takviyeyi 10 milyon Euro seviyelerinde bitirmeyi hedefliyor. Eğer 30 yaşındaki oyuncunun tapusu PSG'den alınırsa takıma ekstra bir stoper takviyesi yapılmayacak.


FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho'dan yaz transfer bombaları!

AMRABAT OLMAZSA B PLANI DEVREYE GİRECEK

Yönetim yıldız transferlerden birini ön libero bölgesine yapacak. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev alabilecek, A kalite bir orta saha hedefleniyor. Amrabat'ın zorunlu satın alma opsiyonu da gündemde; Faslı yıldızda mutlu sona ulaşılırsa stoper mevkiinde olduğu gibi bu bölgeye yeni bir isim alınmayacak. Ayrılığı durumunda B planı devreye girecek. Ekstra sürpriz ayrılır olursa sayı artabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho'dan yaz transfer bombaları!

SON YİNE GÜNDEMDE

Kiralık Maximin ile yollar ayrılacak. Yeni sezonda bu mevkide etkili bir ismin formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Ali Koç, takımı hızlandıracak bir transfer vurgusu yaptı. Bu bölge için öne çıkan isim Tottenham forması giyen Güney Koreli Heugh-Min Son. 32 yaşındaki oyuncu, B.Leverkusen'den 30 milyon Euro'ya İngiliz ekibine gitmişti. Bir yıl daha sözleşmesi olan Son yıl 43 resmi maçta 11 gol- 12 asistle oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho'dan yaz transfer bombaları!

VLAHOVIC Mİ DAVID Mİ?

Planlanan dördüncü yıldız transfer ise santrfor pozisyonunda olacak. En-Nesyri'nin satışı düşünülüyor. Yerine usta işi bir golcüyle kadro güçlendirilecek. Yönetim, bu bölgeye yapılacak transferin tartışmasız ilk 11 oyuncusu olmasını istiyor. Juventus ile 1 yıl sözleşmesi kalan Sırp Dusan Vlahovic.

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