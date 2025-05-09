FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho'dan yaz transfer bombaları!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "4 üst düzey oyuncu alacağız" dediği isimler ortaya çıktı. İşte sarı lacivertlilerin transfer listesi... FB SPOR HABERLERİ
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Taraftarın seçime gitmesini beklediği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bunu karşılıksız bırakırken, yeni sezon öncesi transfer stratejisinin net sinyalini verdi. "Mevcut kadromuzu, doğrudan ilk 11'de oynayacak 4 tane yıldız futbolcuyla güçlendireceğiz" diyen başkan Ali Koç'un hangi mevkilere takviye yapacağı belli oldu. İşte Sabah'ın haberine göre tüm detaylarıyla mevki mevki transfer listesine giren o isimler.
KALE EDERSON'UN
STOPERDE ÖNCELİK SKRINIAR'IN
AMRABAT OLMAZSA B PLANI DEVREYE GİRECEK
Yönetim yıldız transferlerden birini ön libero bölgesine yapacak. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev alabilecek, A kalite bir orta saha hedefleniyor. Amrabat'ın zorunlu satın alma opsiyonu da gündemde; Faslı yıldızda mutlu sona ulaşılırsa stoper mevkiinde olduğu gibi bu bölgeye yeni bir isim alınmayacak. Ayrılığı durumunda B planı devreye girecek. Ekstra sürpriz ayrılır olursa sayı artabilir.
SON YİNE GÜNDEMDE
Kiralık Maximin ile yollar ayrılacak. Yeni sezonda bu mevkide etkili bir ismin formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Ali Koç, takımı hızlandıracak bir transfer vurgusu yaptı. Bu bölge için öne çıkan isim Tottenham forması giyen Güney Koreli Heugh-Min Son. 32 yaşındaki oyuncu, B.Leverkusen'den 30 milyon Euro'ya İngiliz ekibine gitmişti. Bir yıl daha sözleşmesi olan Son yıl 43 resmi maçta 11 gol- 12 asistle oynadı.
VLAHOVIC Mİ DAVID Mİ?
Planlanan dördüncü yıldız transfer ise santrfor pozisyonunda olacak. En-Nesyri'nin satışı düşünülüyor. Yerine usta işi bir golcüyle kadro güçlendirilecek. Yönetim, bu bölgeye yapılacak transferin tartışmasız ilk 11 oyuncusu olmasını istiyor. Juventus ile 1 yıl sözleşmesi kalan Sırp Dusan Vlahovic.
Sarı lacivertlilerde ayrıca diğer aday Lille'de oynayan Kanadalı Jonathan David. 25 yaşındaki Kanada Milli Takımı forması da giyen David'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bu yıl takımına 47 karşılaşmada 25 gol-12 asistlik katkı verdi. Vlahovic ise 38 maçta 14 gol-5 asistle oynadı.
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