FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho'dan yaz transfer bombaları!

KALE EDERSON'UN



Sarı-lacivertliler, kaleye tecrübeli ve üst düzey bir isim transfer edecek. Ali Koç'un da vurguladığı bu hamle, takımın en kritik bölgelerinden birine yıldız dokunuşu anlamına geliyor. Kaleci konusunda gündemde Martinez olmazsa 2017'den bu yana Manchester City forması giyen Brezilyalı Ederson var. 31 yaşındaki eldiven, Brezilya Milli Takım formasını da giyiyor. Bu sezon 34 resmi maçta 47 gol yerken 10 karşılaşmada kalesini gole kapattı.