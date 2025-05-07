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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert sözler: "İnsan olarak da kötü biri!"

Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert sözler: "İnsan olarak da kötü biri!"

Son dakika Fenerbahçe haberi | Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho ve kulüp yönetimi ağır eleştirilerin odağı haline geldi. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, hem Portekizli çalıştırıcıya hem de Başkan Ali Koç'a sert ifadelerle yüklendi. İşte Çakar'ın o sözleri... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 10:10
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Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert sözler: "İnsan olarak da kötü biri!"

Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyetle şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de, hem teknik direktör Jose Mourinho'ya hem de yönetime yönelik eleştiriler çığ gibi büyüyor.

Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert sözler: "İnsan olarak da kötü biri!"

Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Portekizli teknik adamı ve Başkan Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi.

Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert sözler: "İnsan olarak da kötü biri!"

Jose Mourinho'nun karakterine değinen Çakar, "Mourinho insan olarak da kötü biri" ifadesini kullandı.

Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert sözler: "İnsan olarak da kötü biri!"

Mourinho'nun Beşiktaş maçının ardından yaptığı "Şampiyon zaten sezon başından belliydi" açıklamasını da sert şekilde eleştiren Çakar, bu söylemin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) alenen şikeyle suçlamak anlamına geldiğini belirtti.

Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert sözler: "İnsan olarak da kötü biri!"

Çakar, bu çıkışının devamında ise şu soruyu yöneltti:

Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert sözler: "İnsan olarak da kötü biri!"

"Madem şampiyon belliydi, devre arasında neden Skriniar ve Talisca gibi oyuncular için milyonlar harcattın? Menajerlerle bir ortaklığın mı var? Şampiyonu belli bir ligde bu kadar para niye harcandı?"

Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert sözler: "İnsan olarak da kötü biri!"

"ALİ KOÇ'U SEVERİM AMA ARTIK BU İLİŞKİ TOKSİK HALE GELDİ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, kişisel olarak sevdiğini ifade ettiği başkanın kulüp ile olan ilişkisinin artık "toksik" hale dönüştüğünü söyledi.

Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert sözler: "İnsan olarak da kötü biri!"

Çakar, "Ali Koç'un Fenerbahçe sevgisinden şüphem yok. Ancak 7 yılda bir tane bile sportif başarı yok. Doğru da yapsa yanlış da yapsa sonuç değişmiyor. Adeta lanetlenmiş gibi" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert sözler: "İnsan olarak da kötü biri!"

"MOURINHO'YU KOVMAK ONA ÖDÜL OLUR"

Mourinho'nun kulüplerden tazminat alarak ayrılma alışkanlığına da dikkat çeken Çakar, "Onu kovmak ona mükafat olur. Zaten hayatı kendini kovdurup aldığı tazminatlarla servet yapmakla geçmiş" dedi.

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