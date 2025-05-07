Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert sözler: "İnsan olarak da kötü biri!"

Mourinho'nun Beşiktaş maçının ardından yaptığı "Şampiyon zaten sezon başından belliydi" açıklamasını da sert şekilde eleştiren Çakar, bu söylemin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) alenen şikeyle suçlamak anlamına geldiğini belirtti.

"Madem şampiyon belliydi, devre arasında neden Skriniar ve Talisca gibi oyuncular için milyonlar harcattın? Menajerlerle bir ortaklığın mı var? Şampiyonu belli bir ligde bu kadar para niye harcandı?"