Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert sözler: "İnsan olarak da kötü biri!"
Son dakika Fenerbahçe haberi | Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho ve kulüp yönetimi ağır eleştirilerin odağı haline geldi. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, hem Portekizli çalıştırıcıya hem de Başkan Ali Koç'a sert ifadelerle yüklendi. İşte Çakar'ın o sözleri... (FB spor haberleri)
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Mourinho'nun Beşiktaş maçının ardından yaptığı "Şampiyon zaten sezon başından belliydi" açıklamasını da sert şekilde eleştiren Çakar, bu söylemin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) alenen şikeyle suçlamak anlamına geldiğini belirtti.
Çakar, bu çıkışının devamında ise şu soruyu yöneltti:
"Madem şampiyon belliydi, devre arasında neden Skriniar ve Talisca gibi oyuncular için milyonlar harcattın? Menajerlerle bir ortaklığın mı var? Şampiyonu belli bir ligde bu kadar para niye harcandı?"
"ALİ KOÇ'U SEVERİM AMA ARTIK BU İLİŞKİ TOKSİK HALE GELDİ"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, kişisel olarak sevdiğini ifade ettiği başkanın kulüp ile olan ilişkisinin artık "toksik" hale dönüştüğünü söyledi.
Çakar, "Ali Koç'un Fenerbahçe sevgisinden şüphem yok. Ancak 7 yılda bir tane bile sportif başarı yok. Doğru da yapsa yanlış da yapsa sonuç değişmiyor. Adeta lanetlenmiş gibi" ifadelerini kullandı.
"MOURINHO'YU KOVMAK ONA ÖDÜL OLUR"
Mourinho'nun kulüplerden tazminat alarak ayrılma alışkanlığına da dikkat çeken Çakar, "Onu kovmak ona mükafat olur. Zaten hayatı kendini kovdurup aldığı tazminatlarla servet yapmakla geçmiş" dedi.
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