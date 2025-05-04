Jose Mourinho'dan orta sahaya flaş transfer! Napoli'nin yıldızı Fenerbahçe yolunda
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli takımın başındaki ikinci sezonuna hazırlanan Portekizli çalıştırıcı, orta saha hattını güçlendirmek adına Napoli forması giyen Frank Anguissa'yı listesine aldı. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları... (FB spor haberleri)
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Bu durumdan faydalanmak isteyen Mourinho'nun, güçlü fiziği ve savunma yönüyle ön plana çıkan 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna dahil etmeyi hedeflediği ifade edildi.
Transferin gerçekleşmesi durumunda Frank Anguissa, sarı-lacivertli formayı giyen dördüncü Kamerunlu futbolcu olacak.
Daha önce Henri Bienvenu, Pierre Webo ve Carlos Kameni, Fenerbahçe formasıyla mücadele etmişti.
Jose Mourinho'nun öncelikli hedeflerinden biri olan Anguissa'nın transferi, orta sahadaki fiziksel gücü ve dinamizmi artırma yönünde önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.
Sarı-lacivertli yönetimin bu transfer için kısa süre içinde resmi adımlar atması bekleniyor.
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