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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan orta sahaya flaş transfer! Napoli'nin yıldızı Fenerbahçe yolunda

Jose Mourinho'dan orta sahaya flaş transfer! Napoli'nin yıldızı Fenerbahçe yolunda

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli takımın başındaki ikinci sezonuna hazırlanan Portekizli çalıştırıcı, orta saha hattını güçlendirmek adına Napoli forması giyen Frank Anguissa'yı listesine aldı. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 12:30
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Jose Mourinho'dan orta sahaya flaş transfer! Napoli'nin yıldızı Fenerbahçe yolunda

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de Jose Mourinho, transfer listesini belirlemeye başladı.

Jose Mourinho'dan orta sahaya flaş transfer! Napoli'nin yıldızı Fenerbahçe yolunda

İtalyan gazeteci Nicolò Ceccarini'nin aktardığı habere göre deneyimli teknik adam, Napoli'nin Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Anguissa'yı sarı-lacivertli ekibe kazandırmak istiyor.

Jose Mourinho'dan orta sahaya flaş transfer! Napoli'nin yıldızı Fenerbahçe yolunda

Napoli'nin gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi kadrosu oluşturma çabaları sürerken takımın önemli isimlerinden Anguissa'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Jose Mourinho'dan orta sahaya flaş transfer! Napoli'nin yıldızı Fenerbahçe yolunda

Bu durumdan faydalanmak isteyen Mourinho'nun, güçlü fiziği ve savunma yönüyle ön plana çıkan 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna dahil etmeyi hedeflediği ifade edildi.

Jose Mourinho'dan orta sahaya flaş transfer! Napoli'nin yıldızı Fenerbahçe yolunda

Transferin gerçekleşmesi durumunda Frank Anguissa, sarı-lacivertli formayı giyen dördüncü Kamerunlu futbolcu olacak.

Jose Mourinho'dan orta sahaya flaş transfer! Napoli'nin yıldızı Fenerbahçe yolunda

Daha önce Henri Bienvenu, Pierre Webo ve Carlos Kameni, Fenerbahçe formasıyla mücadele etmişti.

Jose Mourinho'dan orta sahaya flaş transfer! Napoli'nin yıldızı Fenerbahçe yolunda

Jose Mourinho'nun öncelikli hedeflerinden biri olan Anguissa'nın transferi, orta sahadaki fiziksel gücü ve dinamizmi artırma yönünde önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Jose Mourinho'dan orta sahaya flaş transfer! Napoli'nin yıldızı Fenerbahçe yolunda

Sarı-lacivertli yönetimin bu transfer için kısa süre içinde resmi adımlar atması bekleniyor.

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