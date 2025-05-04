CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe En büyük koz: Talisca

En büyük koz: Talisca

Dev derbide Fenerbahçe’nin en önemli kozu Anderson Talisca olacak. Eski takımına rakip olacak Brezilyalı yıldız, takımının son 14 golünün 8’ine direkt etki etti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
En büyük koz: Talisca

Fenerbahçe, 28. haftada sahasında Samsunspor ile oynadığı ve golsüz sonuçlanan karşılaşmanın ardından 5 maçta 17 kez gol sevinci yaşadı. Bu süreçte Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca performansıyla ön plana çıkarken, üst üste 5 maçta gol kaydetti. Talisca, takımının attığı son 14 golün 8'inde direkt etki etti. 31 yaşındaki futbolcu, derbide de sarı-lacivertlilerin en büyük kozu konumunda. Bu arada Anderson Talisca, 2017-2019 yılları arasında oynadığı eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez rakip olacak.

Kadıköy'de dev düello!
Mourinho dünya yıldızını istedi! Tadic ve Dzeko gidiyor...
DİĞER
GERİ SAYIM BAŞLADI! Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?
CANLI TAKİP | Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti | İşte cenaze programı | Başkan Erdoğan'dan ve MİT'ten mesaj...
Okan Buruk: Osimhen'in rekorunu geliştirmesini engelledim!
Marsilya'dan 3 yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Miami'de pole pozisyonu Verstappen'in! Miami'de pole pozisyonu Verstappen'in! 01:02
Benfica şampiyonluk yarışında hata yapmadı! Benfica şampiyonluk yarışında hata yapmadı! 01:02
Barcelona liderliğini sürdürdü! Barcelona liderliğini sürdürdü! 01:02
Miami'de pole pozisyonu Verstappen'in! Miami'de pole pozisyonu Verstappen'in! 01:01
Benfica şampiyonluk yarışında hata yapmadı! Benfica şampiyonluk yarışında hata yapmadı! 00:59
Barcelona liderliğini sürdürdü! Barcelona liderliğini sürdürdü! 00:58
Daha Eski
Okan Buruk: Osimhen'in rekorunu geliştirmesini engelledim! Okan Buruk: Osimhen'in rekorunu geliştirmesini engelledim! 00:32
Osimhen şov yaptı G.Saray farklı kazandı! Osimhen şov yaptı G.Saray farklı kazandı! 00:32
Aslan zirvede farkı açtı! Aslan zirvede farkı açtı! 00:32
Osimhen'in golü ofsayta takıldı! Osimhen'in golü ofsayta takıldı! 00:32
Gol düellosunu RAMS Başakşehir'in! Gol düellosunu RAMS Başakşehir'in! 00:32
G.Saray'da yıldız isim oyuna devam edemedi! G.Saray'da yıldız isim oyuna devam edemedi! 00:32