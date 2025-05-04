En büyük koz: Talisca

Fenerbahçe, 28. haftada sahasında Samsunspor ile oynadığı ve golsüz sonuçlanan karşılaşmanın ardından 5 maçta 17 kez gol sevinci yaşadı. Bu süreçte Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca performansıyla ön plana çıkarken, üst üste 5 maçta gol kaydetti. Talisca, takımının attığı son 14 golün 8'inde direkt etki etti. 31 yaşındaki futbolcu, derbide de sarı-lacivertlilerin en büyük kozu konumunda. Bu arada Anderson Talisca, 2017-2019 yılları arasında oynadığı eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez rakip olacak.