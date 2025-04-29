TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'da maaş engeli! Kesin kalacak derken...
Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Milan Skriniar için talipler artarken kafa karıştıran bir gelişme yaşandı. Slovak yıldızın menajerinin yüksek maaş talebinde bulunduğu, Fenerbahçe yönetiminin ise istenen rakamı çok bulup pazarlık yaptığı aktarılıyor. İşte Skriniar'ın menajerinin talep ettiği o ücret... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB transfer haberi)
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Yıldız stoper transfer döneminde Galatasaray'ın elinden alınmış ve kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı. 30 yaşına giren ve kariyeri için kritik bir dönemde olan tecrübeli defansın, sezon sonunda gelecek tüm teklifleri değerlendirip ardından nihai kararını vereceği aktarılıyor.
Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Skriniar, 1650 dakika sahada kaldı. Deneyimli stoper 2 gol, 2 asistlik skor katkısı da verdi. Transfermarkt verilerine göre Skriniar'ın piyasa değeri 15 milyon Euro olarak belirtiliyor.
4 GOLE KATKI VERDİ
Slovak futbolcu Fenerbahçe forması ile 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Milan Skriniar,18 maçta takımına 4 gollük katkı verdi. Skriniar'ın güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 15 milyon Euro olarak öne çıkıyor...
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