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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat için flaş açıklama!

Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat için flaş açıklama!

Fenerbahçe'den, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Gaziantep FK maçı sonrası İrfan Can Eğribayat için flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 18:40 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 18:48
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Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat için flaş açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Kanarya'dan son olarak İrfan Can Eğribayat için dikkat çeken açıklama geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Gaziantep Futbol Kulübü'ne Cevabımızdır

Dün akşam Gaziantepspor ile oynadığımız karşılaşmada ağır hakaretlere maruz kalan, maçın bitiş düdüğü ile birlikte rakip takımın futbolcusu tarafından fiziki müdahaleye uğrayan futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın sonuna kadar yanındayız.

Maç sonunda yaşananlar sonrasında gereken düzeltmeyi yapıp gerçek duygularını hassasiyetle dile getiren futbolcumuzu, bugün kasten ve hadsizce yeniden hedef almaya çalışan bu yaklaşımın amacı ortadadır.

Çirkin tavırlarıyla futbol sahalarında rakibe saygıyı yok sayanların ve bu durumu savunanların, spor ahlakından bahsetmeye hakkı olmadığını vurgularız.

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