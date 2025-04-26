Edin Dzeko: Ofsayt çizgisi garip çizildi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1'le geçen Fenerbahçe'de Edin Dzeko, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Boşnak golcünün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"OFSAYT ÇİZGİSİ GARİP ÇİZİLDİ"

"Tabii ki maça yavaş başladık aslında. Birinci gol, benim hatamdan dolayı geldi. İlk yarıda 1-1 olabilirdi ama bunu gerçekleştiremedik. İkinci yarıda daha iyisini yapmaya çalıştık ve 3 gol attık. Daha fazla atabilirdik. Ofsayt çizgisi, o pozisyonda garip çizildi. Garip bir çizgiydi. Diğer pozisyonda topu kontrol ettiğimde ittirildim. Orada kırmızı kart ve penaltı. İlk yarıdaki da net penaltıydı. Garip kararlardı. Bunlara rağmen kazandık. Kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız ve sonrasında olanları göreceğiz."

"MASKE VARKEN GOL ATAMIYORDUM"

"Daha iyi hissediyorum maskesiz. Normalde bunu takmam gerekiyor. Burnum tam anlamda iyileşmedi. Bunu kullanmam gerekiyor ama daha fazla takmak istemedim. Maskeyle oynamak farklı hissediyor. İlk kez maskesiz oynadım ve golümü attım. Maskeler ve korumalar varken gol atamıyordum. Bunları çıkarınca goller attım."