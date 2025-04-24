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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin 10 numarası Süper Lig ekibinden: Kacper Kozlowski!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin 10 numarası Süper Lig ekibinden: Kacper Kozlowski!

Yaz transfer sezonu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu sezon Gaziantep FK'da gösterdiği performansla beğeni kazanan Kacper Kozlowski için harekete geçti. Polonyalı 10 numara, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da radarındaydı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberi (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin 10 numarası Süper Lig ekibinden: Kacper Kozlowski!

Gaziantep FK'nın sezon başında Brighton'dan 200 bin euroya kadrosuna kattığı Kacper Kozlowski için Fenerbahçe'nin harekat başlattığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin 10 numarası Süper Lig ekibinden: Kacper Kozlowski!

21 yaşındaki oyuncu için yönetimin, bu hafta sonu oynanacak olan mücadele öncesinde Antep Başkanı Memik Yılmaz ile bir araya geleceği ve bu konuyu konuşacağı ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin 10 numarası Süper Lig ekibinden: Kacper Kozlowski!

Fenerbahçe'nin Polonyalı 10 numara için 5 milyon euro civarında bütçe ayırdığı da belirtildi.

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