TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin 10 numarası Süper Lig ekibinden: Kacper Kozlowski!
Yaz transfer sezonu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu sezon Gaziantep FK'da gösterdiği performansla beğeni kazanan Kacper Kozlowski için harekete geçti. Polonyalı 10 numara, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da radarındaydı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberi (FB transfer haberi)
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Kozlowski'yi isteyen takımlar arasında Trabzonspor ve Beşiktaş da bulunuyor.
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