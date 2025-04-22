CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho krizi! Tazminat bedeli dudak uçuklattı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho krizi! Tazminat bedeli dudak uçuklattı

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin Bellona Kayserispor maçında tribünlerden yükselen istifa çağrıları sonrası yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak edilirken teknik direktör Jose Mourinho'nun olası bir ayrılık senaryosuna dair dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adam ile yollarını ayırması halinde ödemek zorunda kalacağı tazminat belli oldu. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 10:37
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Jose Mourinho krizi! Tazminat bedeli dudak uçuklattı

Trendyol Süper Lig'de uzun yıllardan bu yana devam eden şampiyonluk hasretine bu sene de son vermesi zora giren Fenerbahçe'de, Bellona Kayserispor maçının yankıları devam ediyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho krizi! Tazminat bedeli dudak uçuklattı

Sarı lacivertliler, şampiyonluk iddiasını sürdürmek için çıktığı zorlu maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho krizi! Tazminat bedeli dudak uçuklattı

Böylelikle Kanarya, şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan arkasında kaldı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho krizi! Tazminat bedeli dudak uçuklattı

Daha önce Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen sarı lacivertlilerde, Portekizli teknik adam Mourinho ile taraftar arasındaki bağ artık iyice kopma noktasına geldi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho krizi! Tazminat bedeli dudak uçuklattı

Birçok taraftarın, Jose Mourinho ile yolların ayrılması yönünde çağrıda bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho krizi! Tazminat bedeli dudak uçuklattı

TAZMİNATI 30 MİLYON EURO!

Yeni Asır'ın haberine göre ise Fenerbahçe ile senelik 10.5 milyon Euro'ya anlaşan Mourinho ile yolların ayrılması durumunda 30 milyon Euro tazminat bedeli ödeneceği öğrenildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Norveç Ligi'nde sıra dışı ödül! Norveç Ligi'nde sıra dışı ödül! 11:16
Beşiktaş’ta Muleka defteri kapanıyor! Beşiktaş’ta Muleka defteri kapanıyor! 11:03
Clippers ve Pistons serilerini eşitledi Clippers ve Pistons serilerini eşitledi 10:38
F.Bahçe'de Mourinho krizi! F.Bahçe'de Mourinho krizi! 10:37
Konyaspor-G.Saray maçı detayları! Konyaspor-G.Saray maçı detayları! 09:55
G.Saray Boey için devrede! G.Saray Boey için devrede! 09:48
Daha Eski
F.Bahçe'den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak F.Bahçe'den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak 09:27
F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 09:20
F.Bahçe kaynıyor! F.Bahçe kaynıyor! 09:08
Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi! Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi! 08:58
Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı 2025 Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı 2025 08:08
G.Saray yıldız ismin sözleşmesini uzattı! G.Saray yıldız ismin sözleşmesini uzattı! 01:03