Fenerbahçe'de Jose Mourinho krizi! Tazminat bedeli dudak uçuklattı
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin Bellona Kayserispor maçında tribünlerden yükselen istifa çağrıları sonrası yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak edilirken teknik direktör Jose Mourinho'nun olası bir ayrılık senaryosuna dair dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adam ile yollarını ayırması halinde ödemek zorunda kalacağı tazminat belli oldu. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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Daha önce Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen sarı lacivertlilerde, Portekizli teknik adam Mourinho ile taraftar arasındaki bağ artık iyice kopma noktasına geldi.
Birçok taraftarın, Jose Mourinho ile yolların ayrılması yönünde çağrıda bulunduğu kaydedildi.
TAZMİNATI 30 MİLYON EURO!
Yeni Asır'ın haberine göre ise Fenerbahçe ile senelik 10.5 milyon Euro'ya anlaşan Mourinho ile yolların ayrılması durumunda 30 milyon Euro tazminat bedeli ödeneceği öğrenildi.
Ancak iki tarafın karşılıklı anlaşması durumunda bu rakamın 20-25 milyon Euro seviyelerine indirilebileceği belirtiliyor.
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