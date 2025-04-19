FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi kulübeye çekiyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü Bellona Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. Portekizli çalıştırıcının yıldız futbolcuyu yedek soyunduracağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Kaptan Edin Dzeko da yedek kulübesine geçecek.
Jose Mourinho, Maximin'den ise bu maçta da vazgeçmeyecek.
Jose Mourinho, sakatlığını atlatan Sofyan Amrabat'ı bu hafta riske etmek istemiyor ve Faslı yıldızla bu konuda bir görüşme yaptı.
Osayi, Skriniar, Çağlar ve Mert Müldür'den memnun olan Portekizli, bu maçta da bu dörtlüyü bozmayacak.
Mourinho'nun Tadic konusunda son kararını ise bugün vereceği belirtildi.
Sırp yıldızın yerine iki aday var: Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci...
Mourinho, 10'uncu haftadaki Bodrum maçından sonra ilk kez 4-4-2 dizilimiyle oynayacak.
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