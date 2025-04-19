FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi kulübeye çekiyor

Son haftalarda 3'lüden 4'lü defansa dönen Jose Mourinho, yarınki Kayserispor maçında da savunmayı dörtlü olarak oluşturacak.

Ancak Portekizli teknik adam, bu kez 4-2-3-1'le değil, 4-4-2 dizilişi ile sahada olacak.