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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi kulübeye çekiyor

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi kulübeye çekiyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü Bellona Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. Portekizli çalıştırıcının yıldız futbolcuyu yedek soyunduracağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi kulübeye çekiyor

Son haftalarda 3'lüden 4'lü defansa dönen Jose Mourinho, yarınki Kayserispor maçında da savunmayı dörtlü olarak oluşturacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi kulübeye çekiyor

Ancak Portekizli teknik adam, bu kez 4-2-3-1'le değil, 4-4-2 dizilişi ile sahada olacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi kulübeye çekiyor

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu karşılaşmada ileri uçta Youssef En-Nesyri ile son haftaların yıldızı Anderson Talisca'yı görevlendirecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi kulübeye çekiyor

Kaptan Edin Dzeko da yedek kulübesine geçecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi kulübeye çekiyor

Jose Mourinho, Maximin'den ise bu maçta da vazgeçmeyecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi kulübeye çekiyor

Jose Mourinho, sakatlığını atlatan Sofyan Amrabat'ı bu hafta riske etmek istemiyor ve Faslı yıldızla bu konuda bir görüşme yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi kulübeye çekiyor

Osayi, Skriniar, Çağlar ve Mert Müldür'den memnun olan Portekizli, bu maçta da bu dörtlüyü bozmayacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi kulübeye çekiyor

Mourinho'nun Tadic konusunda son kararını ise bugün vereceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi kulübeye çekiyor

Sırp yıldızın yerine iki aday var: Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci...

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