TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için kritik karar! Sözleşmesi...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı yıldızla bu hafta içinde yeni kontrat için görüşmeler tekrardan başlayacak. Sarı-lacivertliler, en son Osayi'ye yıllık 2 milyon euro önermiş ancak tecrübeli oyuncu, 2.5 milyon euro istemiş, görüşmeler sonlandırılmıştı.