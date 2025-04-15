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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için kritik karar! Sözleşmesi...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için kritik karar! Sözleşmesi...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın yıldız isimlerinden Bright Osayi-Samuel'in geleceği merak konusu haline gelirken yönetimden futbolcuyla ilgili kritik karar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için kritik karar! Sözleşmesi...

Son iki maçta sergilediği performansla beğeni kazanan Osayi-Samuel, için yönetim yeniden harekete geçme kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için kritik karar! Sözleşmesi...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı yıldızla bu hafta içinde yeni kontrat için görüşmeler tekrardan başlayacak. Sarı-lacivertliler, en son Osayi'ye yıllık 2 milyon euro önermiş ancak tecrübeli oyuncu, 2.5 milyon euro istemiş, görüşmeler sonlandırılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için kritik karar! Sözleşmesi...

Yönetim, bu kez Osayi'yle yapacağı görüşmelerde yeni bir teklif sunacak. Öte yandan Nijerya basınından "soccar.net" 27 yaşındaki sağ beki İngiliz ekiplerinden Crystal Palace, Nottigham Forest ve Wolverhampton'ın istediğini duyurdu.

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