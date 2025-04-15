TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için kritik karar! Sözleşmesi...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın yıldız isimlerinden Bright Osayi-Samuel'in geleceği merak konusu haline gelirken yönetimden futbolcuyla ilgili kritik karar geldi. İşte detaylar...
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Haberde; üç kulübün de Osayi'nin menajeriyle kısa süre içinde görüşme yapmayı planladığı belirtildi.
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