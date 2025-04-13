Sivasspor-Fenerbahçe MUHTEMEL 11'LER | Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada, sarı-lacivertliler hata yapmak istemiyor. Jose Mourinho yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Kanarya, Galatasaray'ın kazandığı haftada 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Zirve yarışışında ezeli rakibinin 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son haftalara yaklaşırken, sarı-kırmızılılar ile puan farkını tekrar 3'e düşürmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, 68 puanla 2. sırada yer alıyor. Rıza Çalımbay yönetiminde çıkış arayan Sivasspor ise 31 puanla 16. sırada bulunuyor. Güçlü rakibine karşı puan ya da puanlar almak isteyen Yiğidolar, bir an önce düşme potasından kurtulmayı amaçlıyor. Peki, Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NET GLOBAL SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

NET GLOBAL SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Camara, Radakovic, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Efkan, Simic, Rodrigues, Manaj

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert, İsmail, Fred, Oğuz, Talisca, Maximin, Dzeko

TALISCA İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor maçında oyuna sonradan giren ve 3 gol ile takımına 3 puan kazandıran Anderson Talisca istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Devre arasında kadroya katılan ve sarı-lacivertlilerin en önemli hücum silahlarından biri haline gelen 31 yaşındaki yıldız futbolcunun Sivasspor deplasmanında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Bu sezon 8 lig maçında süre alan Talisca 5 defa topu ağlarla buluşturdu.

FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF GALİBİYET

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında hata yapmak istemiyor. Galatasaray'ın Samsunspor deplasmanında 2-0 kazanmasının ardından mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak Kanarya'nın nasıl performans göstereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı-lacivertliler kazanması durumunda 6 puan farkı tekrar 3'e düşürüp, puanını 71'e çıkartacak.

SİVAS HAVA DURUMU

Fenerbahçe, yarın Sivasspor'a konuk olacak. Ancak sarı-lacivertlileri, bu deplasmanda çok zorlu hava şartları da bekliyor. 13 Nisan Pazar günü Sivas'ta sıcaklık -4 dereceyi görecek ve maç saatinde kar yağışı bekleniyor.

FENERBAHÇE KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş sakatlıkları, İrfan Can Eğribayat ise hastalığı nedeniyle Sivas'a götürülmedi.

KANARYA'DA 6 İSİM SINIRDA

Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, ceza sınırında bulunuyor... Bu isimlerden biri sarı kart görürse önümüzdeki hafta oynanacak olan Kayserispor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

SARI-LACİVERTLİLERE TRİBÜN YASAĞI

Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamayacak. Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Sipay Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.

FENERBAHÇE'DEN SİVASSPOR'A ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe ile Sivasspor bugün 38'inci kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-06 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 37 müsabakadan 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 9 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 81 golüne, Sivasspor 47 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla, bu sezonun ilk yarısında da sahasında 4-0'lık skorla aldı.

MAÇIN HAKEMİ YASİN KOL OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sivasspor-Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol oldu. Kol'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Gürcan Hasova üstlenecek.