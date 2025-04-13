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Haberler Fenerbahçe Net Global Sivasspor 1-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Net Global Sivasspor 1-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Net Global Sivasspor deplasmanında 3-1 galip gelerek zirve ile farkı yeniden 3'e indirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 18:53 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 21:13
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Net Global Sivasspor 1-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Net Global Sivasspor deplasmanında 3-1 galip gelerek zirve ile farkı yeniden 3'e indirdi. İşte detaylar...

LIVAKOVIC'TEN KRİTİK MÜDAHALE

Karşılaşmanın 4. dakikasında kullanılan serbest vuruşun ardından Sivasspor, Rey Manaj'ın kafa vuruşu ile gole çok yaklaştı. Sarı lacivertlilerde Livakovic, kritik kurtarışı ile topun filelerle buluşmasına izin vermedi.

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SAMBACI ŞOVA DEVAM EDİYOR

Anderson Talisca'nın frikik golü ile Fenerbahçe, dakika 42'de öne geçti. Bu gol ile birlikte sarı lacivertlilerin Süper Lig'deki son 6 golünün 5'i Brezilyalı yıldız tarafından kaydedilmiş oldu.

Ayrıca Talisca'nın frikik golü, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki ilk frikik golü olarak kayıtlara geçti.

TADIC'TEN "DOUBLE DOUBLE"

47. dakikada Sivasspor filelerini havalandıran Dusan Tadic, farkı 2'ye çıkaran bu gol ile birlikte Süper Lig'de 10 gol/11 asist istatistiklerini yakaladı.

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EFKAN'DAN İNANILMAZ GOL

Efkan Bekiroğlu, 57. dakikada Fenerbahçe ağlarını sarsarak skoru farkı 1'e indirdi. MKE Ankaragücü'nden kiralık olarak gelen 29 yaşındaki oyuncunun kaleye uzak noktadan kaydettiği gol, tribünleri ayağa kaldırdı.

SİVASSPOR 10 KİŞİ KALDI

Net Global Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinin 85. dakikasında maçın hakemi Yasin Kol, "son adama faul" gerekçesi ile kırmızı kartına başvurdu.

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TADIC YENİDEN SAHNEDE

Dusan Tadic, 90. dakikada yeniden sahneye çıktı ve kaydettiği gol ile skoru belirledi: 3-1. Bu gol ile birlikte tecrübeli oyuncu, Süper Lig'deki gol sayısını 11'e yükseltti.

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