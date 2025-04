Her maç final

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, sarı- lacivertli kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu: "Burada olduğum için çok mutluyum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. İlk geldiğim andan itibaren hem kulüp bünyesinde olan insanların bana yaklaşımı hem de taraftarlarımızın bana gösterdiği sevgi ve destekten dolayı çok mutluyum. Buraya gelmeden önce hocamızla konuşmuştum. Takımıma ve takım arkadaşlarıma yardım etmek amacıyla geldim. Benim için en önemlisi kulüp olarak, takım olarak gelişebilmektir. Şu anda da bunun gerçekleştiğini düşünüyorum. Ama her zaman daha iyi olabiliriz. Her maç bizim için artık bir final. Her maçı başka bir stratejimiz olmadan sadece kazanmak için oynamamız gerekiyor. Önümüzdeki maçta da bu şekilde olacak. 8 tane final maçımız var. Bunları oynayıp sezon sonunda ne olacağını göreceğiz."

FORMANIN HİKAYESİ YOK

Milan Skriniar, "Forma numaramın arkasında büyük bir hikâye yok. Kariyerim boyunca 37 numarayı kullandım forma numarası olarak çünkü favori numaram bu. Martin Skrtel de yıllarca burada bu numarayı kullandı. Başarılı yıllar geçirdi. Ben de bu numarayla devam etmek istedim" şeklinde konuştu.

HEDEF GALİBİYETTİ BAŞARDIK

Skriniar, "O maçta ilk yarıda da genel olarak iyi bir maç çıkarttık. İlk yarıda da iyi oynadık, pozisyonlar ürettik ama ilk yarının sonunda şanssız bir gol yedik. Bu futbolun bir parçası. Futbol böyle bir oyun. Bizim için en önemlisi ikinci yarıda göstermiş olduğumuz reaksiyondu. 4 tane harika gol attık. Hedefimiz galibiyetti. Bunu da başardık" dedi.

TARAFTAR HARİKA

Fenerbahçe taraftarının harika olduğunu belirten Skriniar, "İlk günden beri desteklerini ve sevgilerini hissediyorum. Bunu hissetmek benim için çok önemli. Gerçekten harikalar. Her maçta takıma en iyi şekilde yardım ediyorlar. Aynı zamanda sosyal medyadan da destek mesajları gönderiyorlar. Bu, herkes için çok önemli. Bu desteği hissetmek çok önemli. Ben de bunu hissediyorum" dedi.

ZAMANI GELİNCE KONUŞACAĞIZ

Fenerbahçe'de kalmak istediğinin sinyallerini veren Skriniar, "Doğru zaman, uygun zaman geldiği zaman Sportif Direktörümüz ve Başkanımızla bu konuları muhakkak konuşacağız bir çözüm bulmak için. Ben sezon sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım. Zamanı geldiğinde geleceğim hakkında konuşacağız" dedi.