Kıpırdamayın çekiyorum

Sambacı 26 dakikada üç gol atarak maça damgasını vurdu. Talisca'nın adeta fotoğraf çektiği üçüncü gol ise jeneriklikti.

Hafta içinde G.Saray'a kupada yenilerek sarsılan Fenerbahçe dün akşam derbide aldığı müthiş galibiyetle hayata döndü. Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk eden sarılacivertli takım mücadeleye tutuk başladı. Daha hırslı görünen Karadeniz ekibi 45+4'te Draguş'un golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Mourinho'nun ikinci yarı başında Djiku'nun yerine Talisca'yı sahaya sürmesi karşılaşmanın kaderini değiştirdi.

Kanarya, Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada çok kritik bir galibiyet alarak liderle arasındaki farkı üç puana indirdi.

Osayi 51'de yerde kaldı, Mehmet Türkmen faul düdüğü çaldı. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonun çizgi üzerinde olduğunu belirterek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Talisca, Uğurcan'ı terse yatırdı: 1-0. Baskısını artıran Kanarya 60'ta Skriniar'la 2-1 öne geçti. Talisca 64'te farkı ikiye çıkardı. Brezilyalı 77'de ceza alanı dışından ölçtü, biçti ve öyle bir vurdu ki, Uğurcan dahil herkes donup kalırken top filelerle buluştu: 4-1