  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Kıpırdamayın çekiyorum

Kıpırdamayın çekiyorum

Trabzonspor karşısında devreyi 1-0 geride kapatan Fenerbahçe’yi ikinci yarıda oyuna giren Anderson Talisca uçurdu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kıpırdamayın çekiyorum

Sambacı 26 dakikada üç gol atarak maça damgasını vurdu. Talisca'nın adeta fotoğraf çektiği üçüncü gol ise jeneriklikti.

Hafta içinde G.Saray'a kupada yenilerek sarsılan Fenerbahçe dün akşam derbide aldığı müthiş galibiyetle hayata döndü. Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk eden sarılacivertli takım mücadeleye tutuk başladı. Daha hırslı görünen Karadeniz ekibi 45+4'te Draguş'un golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Mourinho'nun ikinci yarı başında Djiku'nun yerine Talisca'yı sahaya sürmesi karşılaşmanın kaderini değiştirdi.

Kanarya, Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada çok kritik bir galibiyet alarak liderle arasındaki farkı üç puana indirdi.

Osayi 51'de yerde kaldı, Mehmet Türkmen faul düdüğü çaldı. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonun çizgi üzerinde olduğunu belirterek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Talisca, Uğurcan'ı terse yatırdı: 1-0. Baskısını artıran Kanarya 60'ta Skriniar'la 2-1 öne geçti. Talisca 64'te farkı ikiye çıkardı. Brezilyalı 77'de ceza alanı dışından ölçtü, biçti ve öyle bir vurdu ki, Uğurcan dahil herkes donup kalırken top filelerle buluştu: 4-1

İtalyan devi Okan Buruk'u istiyor!
Mou'dan Okan Buruk açıklaması!
DİĞER
Bendevi Palandöken'den GÜNAYDIN'a özel açıklamalar: "Bu girişim ekonomiyi durdurmaktır!"
Tek adaylı olağanüstü seçim tiyatrosu! CHP'de Özgür Özel yeniden genel başkan
G.Saray'da kaleci planı hazır!
G.Saray'a transfer piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mou'dan Okan Buruk açıklaması! Mou'dan Okan Buruk açıklaması! 00:34
Mourinho'dan penaltı tepkisi! Mourinho'dan penaltı tepkisi! 00:34
Tekke: F.Bahçe'nin en etkisiz... Tekke: F.Bahçe'nin en etkisiz... 00:34
Maximin'den Mourinho sözleri! Maximin'den Mourinho sözleri! 00:34
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:34
Talisca F.Bahçe'yi sırtladı! Talisca F.Bahçe'yi sırtladı! 00:34
Daha Eski
F.Bahçe-Trabzonspor maçında tribünlerden sert tepki! F.Bahçe-Trabzonspor maçında tribünlerden sert tepki! 00:34
F.Bahçe penaltı kazandı! F.Bahçe penaltı kazandı! 00:33
Derbide üst direkler konuştu! Derbide üst direkler konuştu! 00:33
Uğurcan'dan gole geçit yok! Uğurcan'dan gole geçit yok! 00:33
Fırtına'nın golüne ofsayt engeli! Fırtına'nın golüne ofsayt engeli! 00:33
F.Bahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! F.Bahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! 00:33