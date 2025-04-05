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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim sezon sonu yolcu! Sakatlığının ardından gözden düştü

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim sezon sonu yolcu! Sakatlığının ardından gözden düştü

Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları başladı. Sarı-lacivertli ekipte takımda var olan isimlerin de akıbeti merak ediliyor. Son olarak Kanarya'da o isimle ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 09:51
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim sezon sonu yolcu! Sakatlığının ardından gözden düştü

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçı'nda oynanan derbide Galatasaray'a sahasında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, kupaya veda etti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim sezon sonu yolcu! Sakatlığının ardından gözden düştü

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdürmekte olan sarı-lacivertliler, odağını 30. haftada sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maça çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim sezon sonu yolcu! Sakatlığının ardından gözden düştü

Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları da başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim sezon sonu yolcu! Sakatlığının ardından gözden düştü

Sarı-lacivertli ekipte takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim sezon sonu yolcu! Sakatlığının ardından gözden düştü

Bu doğrultuda Kanarya'nın kalecilerinden Dominik Livakovic hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim sezon sonu yolcu! Sakatlığının ardından gözden düştü

LIVA SEZON SONU YOLCU

Fenerbahçe'de bu sezon üst adale yırtığı sebebiyle iki kez sakatlık yaşayan ve formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic'in sezon sonunda sarı-lacivertli ekipten ayrılacağı öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim sezon sonu yolcu! Sakatlığının ardından gözden düştü

Hırvat basınından "Sportke Novosti", iyileşmesine rağmen halen yedek kulübesinden bekleyen Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koyduğunu yazdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim sezon sonu yolcu! Sakatlığının ardından gözden düştü

Haberde; "Fransa karşısında harika performanslara imza atan Livakovic, yedek beklediği için mutsuz. Dominik, yaz aylarında Fenerbahçe'den ayrılıp, Avrupa'nın en iyi liglerinde kariyerine devam etmek istiyor" ifadeleri yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim sezon sonu yolcu! Sakatlığının ardından gözden düştü

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Livakovic'in Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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