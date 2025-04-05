TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim sezon sonu yolcu! Sakatlığının ardından gözden düştü
Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları başladı. Sarı-lacivertli ekipte takımda var olan isimlerin de akıbeti merak ediliyor. Son olarak Kanarya'da o isimle ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 09:51
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Sarı-lacivertli ekipte takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.
Bu doğrultuda Kanarya'nın kalecilerinden Dominik Livakovic hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
LIVA SEZON SONU YOLCU
Fenerbahçe'de bu sezon üst adale yırtığı sebebiyle iki kez sakatlık yaşayan ve formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic'in sezon sonunda sarı-lacivertli ekipten ayrılacağı öne sürüldü.
Hırvat basınından "Sportke Novosti", iyileşmesine rağmen halen yedek kulübesinden bekleyen Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koyduğunu yazdı.
Haberde; "Fransa karşısında harika performanslara imza atan Livakovic, yedek beklediği için mutsuz. Dominik, yaz aylarında Fenerbahçe'den ayrılıp, Avrupa'nın en iyi liglerinde kariyerine devam etmek istiyor" ifadeleri yer aldı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Livakovic'in Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
30 yaşındaki isim bu sezon sarı-lacivertli formayla 27 maça çıkarken 9 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.
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