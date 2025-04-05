TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim sezon sonu yolcu! Sakatlığının ardından gözden düştü

Hırvat basınından "Sportke Novosti", iyileşmesine rağmen halen yedek kulübesinden bekleyen Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koyduğunu yazdı.

Haberde; "Fransa karşısında harika performanslara imza atan Livakovic, yedek beklediği için mutsuz. Dominik, yaz aylarında Fenerbahçe'den ayrılıp, Avrupa'nın en iyi liglerinde kariyerine devam etmek istiyor" ifadeleri yer aldı.