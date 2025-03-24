Fenerbahçe'den flaş transfer! Maximin'in yerine gelecek
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için hazırlıklar şimdiden başladı. Kanarya, takımdan ayrılacak olan Saint-Maximin'in yerini doldurmak için dikkat çeken bir isimle ilgileniyor. İşte detaylar...
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Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte oyuncuya imzayı attırmayı ve yaz kampına yetiştirmeyi planlıyor. Piyasa değeri 3 milyon euro olan sağ kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin kasasından çıkarmayı planladığı miktar ise 2.5 milyon euro. Mou, Virginius'tan yıldız yaratmayı hedefliyor.
LILLE 4 MİLYON EURO ÖDEDİ
Lille, 2022 yaz transfer döneminde Alan Virginius için Sochaux'a 4 milyon euro ödedi. Geçen sezonun ikinci yarısını Clermont'ta kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında da Young Boys'a kiralandı.
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