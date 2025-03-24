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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş transfer! Maximin'in yerine gelecek

Fenerbahçe'den flaş transfer! Maximin'in yerine gelecek

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için hazırlıklar şimdiden başladı. Kanarya, takımdan ayrılacak olan Saint-Maximin'in yerini doldurmak için dikkat çeken bir isimle ilgileniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'den flaş transfer! Maximin'in yerine gelecek

Yeni sezonun transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, dört koldan görüşmelerini sürdürüyor... Kaleci, forvet, orta saha ve kanat takviyesi düşünen sarı-lacivertlilerin kanat bölgesine düşündüğü ilk isim ise bonservisi Lille'de olan ancak Young Boys'ta kiralık olarak forma giyen Alan Virginius...

Fenerbahçe'den flaş transfer! Maximin'in yerine gelecek

22 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'yla sıkıntı yaşayan ve sezon sonunda bonservisi alınmayacak olan Allan Saint-Maximin'in yerine düşünülüyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer! Maximin'in yerine gelecek

PARLATACAK

Bir Fransız'ın yerini başka bir Fransız'la doldurmak isteyen yönetim, sportif direktör Branco'ya bu konuda yetkiyi verdi, Branco da Lille ve oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu.

Fenerbahçe'den flaş transfer! Maximin'in yerine gelecek

Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte oyuncuya imzayı attırmayı ve yaz kampına yetiştirmeyi planlıyor. Piyasa değeri 3 milyon euro olan sağ kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin kasasından çıkarmayı planladığı miktar ise 2.5 milyon euro. Mou, Virginius'tan yıldız yaratmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer! Maximin'in yerine gelecek

LILLE 4 MİLYON EURO ÖDEDİ

Lille, 2022 yaz transfer döneminde Alan Virginius için Sochaux'a 4 milyon euro ödedi. Geçen sezonun ikinci yarısını Clermont'ta kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında da Young Boys'a kiralandı.

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