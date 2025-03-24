Fenerbahçe'den flaş transfer! Maximin'in yerine gelecek

Yeni sezonun transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, dört koldan görüşmelerini sürdürüyor... Kaleci, forvet, orta saha ve kanat takviyesi düşünen sarı-lacivertlilerin kanat bölgesine düşündüğü ilk isim ise bonservisi Lille'de olan ancak Young Boys'ta kiralık olarak forma giyen Alan Virginius...