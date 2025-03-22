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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Oğuz Aydın Avrupa kulüplerini mest etti! Fenerbahçe o rakamın altına satmayacak

TRANSFER HABERLERİ | Oğuz Aydın Avrupa kulüplerini mest etti! Fenerbahçe o rakamın altına satmayacak

A Milli Futbol Takım'ımızın UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında MacaristanRAMS Park'ta 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yaptığı 2 asistle maçın yıldızlarından biri olan Oğuz AydınAvrupa kulüplerinin tribünden izlediği ve hayran kaldığı öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe de milli yıldızın bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 11:55
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TRANSFER HABERLERİ | Oğuz Aydın Avrupa kulüplerini mest etti! Fenerbahçe o rakamın altına satmayacak

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takım'ımız Macaristan'ı RAMS Park'ta 3-1 mağlup etti ve deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi A Ligi'ne yükselmek için önemli bir avantaj yakaladı.

TRANSFER HABERLERİ | Oğuz Aydın Avrupa kulüplerini mest etti! Fenerbahçe o rakamın altına satmayacak

Milli Takım'ımıza galibiyeti getiren goller 9. dakikada Orkun Kökçü, 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 73. dakikada İrfan Can Kahveci'den gelirken Macaristan'ın tek golü ise 25. dakikada Andras Schafer'den geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Oğuz Aydın Avrupa kulüplerini mest etti! Fenerbahçe o rakamın altına satmayacak

Öte yandan Oğuz Aydın da gösterdiği performansla maçın Milli Takım'ımız adına dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Oğuz Aydın Avrupa kulüplerini mest etti! Fenerbahçe o rakamın altına satmayacak

A Milli Takım formasıyla Macaristan'a karşı çok iyi bir performans ortaya koyan Oğuz Aydın, sahada kaldığı 72 dakikada kendisi için gelen dev kulüpleri mest etti. Ay-Yıldızlı ekipteki ilk resmi maçında 2 asiste imzasını koyan Fenerbahçeli yetenek, sahaya damgasını vurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Oğuz Aydın Avrupa kulüplerini mest etti! Fenerbahçe o rakamın altına satmayacak

Yaz başında 6 milyon Euro'ya Alanyaspor'dan alınan 24 yaşındaki futbolcuyu daha önce Ajax istemiş ancak teklif reddedilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Oğuz Aydın Avrupa kulüplerini mest etti! Fenerbahçe o rakamın altına satmayacak

Şimdi ise başarılı kanat oyuncusunu Villarreal, Lazio ve Marsilya takip ediyor. Bu 3 takımın da RAMS Park'ta canlı olarak izledikleri Oğuz'a hayran kaldığı ve tam not verdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Oğuz Aydın Avrupa kulüplerini mest etti! Fenerbahçe o rakamın altına satmayacak

BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre bu durumdan çok memnun olan Fenerbahçe yönetimi, yükselen form grafiği ile adından söz ettiren Oğuz Aydın için minimum 20 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi. Bu rakamın altına gelecek teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

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