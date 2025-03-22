TRANSFER HABERLERİ | Oğuz Aydın Avrupa kulüplerini mest etti! Fenerbahçe o rakamın altına satmayacak

A Milli Takım formasıyla Macaristan'a karşı çok iyi bir performans ortaya koyan Oğuz Aydın, sahada kaldığı 72 dakikada kendisi için gelen dev kulüpleri mest etti. Ay-Yıldızlı ekipteki ilk resmi maçında 2 asiste imzasını koyan Fenerbahçeli yetenek, sahaya damgasını vurdu.

Yaz başında 6 milyon Euro'ya Alanyaspor'dan alınan 24 yaşındaki futbolcuyu daha önce Ajax istemiş ancak teklif reddedilmişti.