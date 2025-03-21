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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’den flaş transfer hamlesi! Alan Virginius gündemde

Fenerbahçe’den flaş transfer hamlesi! Alan Virginius gündemde

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerin Young Boys forması giyen genç yetenek Alan Virginius ile ilgilendiği belirtiliyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 11:24
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Fenerbahçe’den flaş transfer hamlesi! Alan Virginius gündemde

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlandı.

Fenerbahçe’den flaş transfer hamlesi! Alan Virginius gündemde

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin transferde Fransa'ya yöneldiği kaydedildi.

Fenerbahçe’den flaş transfer hamlesi! Alan Virginius gündemde

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Kanarya'nın, Young Boys forması giyen Alan Virginius ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe’den flaş transfer hamlesi! Alan Virginius gündemde

Özellikle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun genç oyuncuyu takip ettiği ve beğendiği ifade edildi.

Fenerbahçe’den flaş transfer hamlesi! Alan Virginius gündemde

22 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisinin ise Fransa Ligi takımlarından Lille'de bulunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’den flaş transfer hamlesi! Alan Virginius gündemde

Alan Virginius, sezon başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynanan maçta Galatasaray'a karşı gol atmıştı.

Fenerbahçe’den flaş transfer hamlesi! Alan Virginius gündemde

BU SEZON 34 MAÇA ÇIKTI!

Alan Virginius, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Young Boys'ta 34 karşılaşmaya çıktı.

Fenerbahçe’den flaş transfer hamlesi! Alan Virginius gündemde

Virginius bu maçlarda 7 gol ve 3 asistle oynadı.

Fenerbahçe’den flaş transfer hamlesi! Alan Virginius gündemde

Young Boys ile olan sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunan Alan Virginius'un, Lille ile kontratı 2027'de sona erecek. Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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