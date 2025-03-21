Fenerbahçe’den flaş transfer hamlesi! Alan Virginius gündemde
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerin Young Boys forması giyen genç yetenek Alan Virginius ile ilgilendiği belirtiliyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Özellikle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun genç oyuncuyu takip ettiği ve beğendiği ifade edildi.
22 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisinin ise Fransa Ligi takımlarından Lille'de bulunduğu aktarıldı.
Alan Virginius, sezon başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynanan maçta Galatasaray'a karşı gol atmıştı.
BU SEZON 34 MAÇA ÇIKTI!
Alan Virginius, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Young Boys'ta 34 karşılaşmaya çıktı.
Virginius bu maçlarda 7 gol ve 3 asistle oynadı.
Young Boys ile olan sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunan Alan Virginius'un, Lille ile kontratı 2027'de sona erecek. Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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