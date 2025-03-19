FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! İşte kasaya girecek rakam

"OYNAYACAĞI BİR TAKIMA GİTMEK İSTEYECEKTİR"

Cenk'i çok fazla kullanmadım. O bizim elimizdeki 4'üncü santrfor oyuncusu. Onu acil durumlar için kulübede bulundurdum. Gol ihtiyacımız olduğu zaman sahaya sürdüm. Kendisi bu pozisyonda 4'üncü tercih. Muhtemelen burada oynadığından daha fazla oynayacağı bir yere gitmek isteyecektir." ifadelerini kullanmıştı.