FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! İşte kasaya girecek rakam
Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Cenk Tosun ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Mourinho'nun ayrılığını duyurduğu milli oyuncunun yeni adresi belli oldu. İşte Cenk Tosun'dan Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam. | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"OYNAYACAĞI BİR TAKIMA GİTMEK İSTEYECEKTİR"
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Cenk Tosun, Japon ekibi Urawa Red Diamonds'a bu hafta içinde imza atacak.
Tecrübeli futbolcu, cuma gününe kadar İstanbul'dan Japonya'ya hareket edecek ve sağlık kontrollerinden sonra 2 yıllık kontratı imzalayacak.
Fenerbahçe'nin kasasına bu transferden 1 milyon euro bonservis girecek.
DİĞER