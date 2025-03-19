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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! İşte kasaya girecek rakam

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! İşte kasaya girecek rakam

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Cenk Tosun ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Mourinho'nun ayrılığını duyurduğu milli oyuncunun yeni adresi belli oldu. İşte Cenk Tosun'dan Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 09:13
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! İşte kasaya girecek rakam

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Cenk Tosun ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! İşte kasaya girecek rakam

Jose Mourinho, milli oyuncunun takımdan ayrılacağını Reeder Samsunspor maçının ardından duyurmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! İşte kasaya girecek rakam

"OYNAYACAĞI BİR TAKIMA GİTMEK İSTEYECEKTİR"
Cenk'i çok fazla kullanmadım. O bizim elimizdeki 4'üncü santrfor oyuncusu. Onu acil durumlar için kulübede bulundurdum. Gol ihtiyacımız olduğu zaman sahaya sürdüm. Kendisi bu pozisyonda 4'üncü tercih. Muhtemelen burada oynadığından daha fazla oynayacağı bir yere gitmek isteyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! İşte kasaya girecek rakam

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Cenk Tosun, Japon ekibi Urawa Red Diamonds'a bu hafta içinde imza atacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! İşte kasaya girecek rakam

Tecrübeli futbolcu, cuma gününe kadar İstanbul'dan Japonya'ya hareket edecek ve sağlık kontrollerinden sonra 2 yıllık kontratı imzalayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! İşte kasaya girecek rakam

Fenerbahçe'nin kasasına bu transferden 1 milyon euro bonservis girecek.

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