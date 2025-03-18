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Haberler Fenerbahçe İstatistiklerde yerlerde

İstatistiklerde yerlerde

Devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Anderson Talisca, şu ana kadar Fenerbahçe forması altında sergilediği performansla sınıfta kaldı. Fizik olarak hala Jose Mourinho'nun istediği seviyeye gelemeyen sambacı, girdiği ikili mücadelelerin %28'sini, hava toplarının ise %22'sini kazandı. Talisca, top sürmede de 0.2'lik bir ortalama tutturdu. Brezilyalının oynadığı maçlardaki gol beklentisi de 1.2 olarak oranlara yansıdı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 06:50
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İstatistiklerde yerlerde
Devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Anderson Talisca, şu ana kadar Fenerbahçe forması altında sergilediği performansla sınıfta kaldı. Fizik olarak hala Jose Mourinho'nun istediği seviyeye gelemeyen sambacı, girdiği ikili mücadelelerin %28'sini, hava toplarının ise %22'sini kazandı. Talisca, top sürmede de 0.2'lik bir ortalama tutturdu. Brezilyalının oynadığı maçlardaki gol beklentisi de 1.2 olarak oranlara yansıdı...
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