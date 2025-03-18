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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Jose Mourinho kararı! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho kararı! Gelecek sezon...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında aldığı 0-0'lık beraberlik sonrası Jose Mourinho eleştirilerin hedefinde kaldı. Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu, gelecek sezon için Portekizli hoca konusunda kararını verdi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 06:50
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Fenerbahçe'nin Jose Mourinho kararı! Gelecek sezon...

Samsun maçındaki puan kaybıyla birlikte zirve ile fark 9 olunca, F.Bahçe taraftarı da tepkisini sosyal medyada zirveye çıkardı. Mourinho'ya yönelik eleştiri dozu artarken Başkan Ali Koç ve yönetiminin ise Portekizli hocadan şüphesi yok.


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Fenerbahçe'nin Jose Mourinho kararı! Gelecek sezon...

Sabah'ta yer alan habere göre gelecek sezon da 62 yaşındaki çalıştırıcının görevinde kalması gerektiğine inanan başkan Koç, deneyimli hocanın ligi tanıdığını ve daha tecrübeli bir hale geldiğini düşünüyor. İstikrara önem veren ve istikrar konusunda da adımlar atacak olan sarı-lacivertli yönetim, kurt çalıştırıcı ile ikinci senesine girmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho kararı! Gelecek sezon...

'BEN BAŞKAN OLDUĞUM SÜRECE SEN DE GÖREVDESİN'

Sözleşme uzatma konusunda ise herhangi bir düşünce yok. Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki sene için Portekizli teknik adamın elini güçlendirip, yeni takviyeler yapıp, kadroyu daha iyi bir kaliteye taşıyıp yeni sezona bu şekilde başlamaya hazırlanıyor ve hedefliyor.

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho kararı! Gelecek sezon...

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz aylarda Jose Mourinho'ya bir görüşmesinde çok net bazı ifadelerde bulundu. Koç, "Ben Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğunda olduğum sürece sen de benimle beraber burada olacaksın. Takımdan gönderilmen söz konusu değil" şeklinde bir konuşma yapmıştı. Yönetimin çoğunluğu da teknik direktör Jose Mourinho ile gelecek sezon da devam edilmesi gerektiğini savunuyor.

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