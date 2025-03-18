Fenerbahçe'nin Jose Mourinho kararı! Gelecek sezon...

Samsun maçındaki puan kaybıyla birlikte zirve ile fark 9 olunca, F.Bahçe taraftarı da tepkisini sosyal medyada zirveye çıkardı. Mourinho'ya yönelik eleştiri dozu artarken Başkan Ali Koç ve yönetiminin ise Portekizli hocadan şüphesi yok.

Sabah'ta yer alan habere göre gelecek sezon da 62 yaşındaki çalıştırıcının görevinde kalması gerektiğine inanan başkan Koç, deneyimli hocanın ligi tanıdığını ve daha tecrübeli bir hale geldiğini düşünüyor. İstikrara önem veren ve istikrar konusunda da adımlar atacak olan sarı-lacivertli yönetim, kurt çalıştırıcı ile ikinci senesine girmeyi hedefliyor.



