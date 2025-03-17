Fenerbahçe'den flaş Milan Skriniar kararı! Takımda kalacak mı?
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Milan Skriniar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı laciverti yönetim, yıldız oyuncunun geleceği hakkında kararı verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan ve savunmaya büyük katkı yapan Skriniar da kalmaya sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'yle Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda şu ana kadar 11 maça çıkan tecrübeli oyuncu, defansın liderliğini üstlenmiş durumda.
Fenerbahçe de Skriniar'ın oynadığı bu 11 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.
Piyasa değeri 15 milyon euro olan Slovak stoper için sarı-lacivertli yönetimin ilk etapta 10 milyon euro önereceği, Skriniar'la da 3+1 yıllık kontrat yapılması planlandığı öğrenildi.
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