  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş Milan Skriniar kararı! Takımda kalacak mı?

Fenerbahçe'den flaş Milan Skriniar kararı! Takımda kalacak mı?

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Milan Skriniar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı laciverti yönetim, yıldız oyuncunun geleceği hakkında kararı verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 15:45
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den flaş Milan Skriniar kararı! Takımda kalacak mı?

Fenerbahçe'de yaz transfer harekatı şimdiden başladı. Öncelik iç transfer ve ilk sırada Milan Skriniar var...

Fenerbahçe'den flaş Milan Skriniar kararı! Takımda kalacak mı?

Devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Slovak oyuncunun bonservisini almak için start verildi.

Fenerbahçe'den flaş Milan Skriniar kararı! Takımda kalacak mı?

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertli yönetim, Fransız ekibiyle kısa süre içinde resmi temaslara başlayacak.

Fenerbahçe'den flaş Milan Skriniar kararı! Takımda kalacak mı?

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan ve savunmaya büyük katkı yapan Skriniar da kalmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'den flaş Milan Skriniar kararı! Takımda kalacak mı?

Fenerbahçe'yle Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda şu ana kadar 11 maça çıkan tecrübeli oyuncu, defansın liderliğini üstlenmiş durumda.

Fenerbahçe'den flaş Milan Skriniar kararı! Takımda kalacak mı?

Fenerbahçe de Skriniar'ın oynadığı bu 11 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe'den flaş Milan Skriniar kararı! Takımda kalacak mı?

Piyasa değeri 15 milyon euro olan Slovak stoper için sarı-lacivertli yönetimin ilk etapta 10 milyon euro önereceği, Skriniar'la da 3+1 yıllık kontrat yapılması planlandığı öğrenildi.

Jakobs geleceği hakkında konuştu!
Muslera dönemi kapanıyor! İşte Cimbom'un yeni file bekçisi
DİĞER
1968 yılının en güzel kadınıydı... 75 yaşındaki Yeşilçam güzeli Sevcan Danlı'dan yıllar çok şey götürmüş!
İkinci zoom cuntası mı? İmamoğlu'nun "diploma giderse CHP koltuğu cepte dursun" planı: "Çalık'ı İBB'ye Özel'i emekliye gönderme" hesabı
Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray...
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Puan kaybı sonrası bileti kesildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jakobs geleceği hakkında konuştu! Jakobs geleceği hakkında konuştu! 14:42
Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! 14:33
Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş dönemi sona erdi! Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş dönemi sona erdi! 14:18
Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den açıklamalar! Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den açıklamalar! 14:11
Mou yeni sezonda onu bekliyor! Forması hazır Mou yeni sezonda onu bekliyor! Forması hazır 10:09
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Puan kaybı sonrası bileti kesildi F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Puan kaybı sonrası bileti kesildi 10:12
Daha Eski
Icardi'ye Avrupa'dan büyük ilgi! Icardi'ye Avrupa'dan büyük ilgi! 10:41
Magic Cavaliers'in 16 maçlık serisini bitirdi! Magic Cavaliers'in 16 maçlık serisini bitirdi! 10:48
Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... 11:12
Solskjaer’den derbi öncesi kadroda revizyon! Solskjaer’den derbi öncesi kadroda revizyon! 11:21
Muslera dönemi kapanıyor! İşte Cimbom'un yeni file bekçisi Muslera dönemi kapanıyor! İşte Cimbom'un yeni file bekçisi 13:08
Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den açıklamalar! Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den açıklamalar! 13:47