Fenerbahçe milli arada bombayı patlatacak! Jose Mourinho...
Fenerbahçe, sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho ile ilgili milli arada flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Ayrıca Başkan Ali Koç'un da 62 yaşındaki teknik adamla bu sezon sonunda tablo ne olursa olsun uzun yıllar çalışmak istediği aktarılıyor.
Yönetim bu hareketi ile hem takımın hem de Mourinho'nun şampiyonluk yolundaki motivasyonunu en üst seviyeye çekmeyi düşünüyor...
Mourinho sezon başında ciddi şekilde tartışılsa da özellikle son 3 ayda alınan skorların ardından tüm camianın desteğini arkasına almış durumda.
Fenerbahçeli taraftarlar da şampiyonluk gelmese bile Mourinho ile devam edilmesini istiyor.
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