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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe milli arada bombayı patlatacak! Jose Mourinho...

Fenerbahçe milli arada bombayı patlatacak! Jose Mourinho...

Fenerbahçe, sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho ile ilgili milli arada flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 06:50
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Fenerbahçe milli arada bombayı patlatacak! Jose Mourinho...

Rangers maçından önce "Kontratım 1 sene ama düşüncem Fenerbahçe" diyen Mourinho için Sarı-Lacivertli yönetim milli arada görüşmelere başlayacak.

Fenerbahçe milli arada bombayı patlatacak! Jose Mourinho...

Takvim'in haberine göre, "Basketbol maçlarına gittikçe Jasikevicius'un başarılarını da hissediyorum. Fenerbahçe büyük bir spor kulübü. Birlik olursak başarı gelir" sözlerini sarfeden Portekizli çalıştırıcının Kanarya'da kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor...

Fenerbahçe milli arada bombayı patlatacak! Jose Mourinho...

Fenerbahçe'nin 2026 yılında sözleşmesi bitecek Mourinho'nun kontratını 2027'ye kadar uzatacağı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe milli arada bombayı patlatacak! Jose Mourinho...

Ayrıca Başkan Ali Koç'un da 62 yaşındaki teknik adamla bu sezon sonunda tablo ne olursa olsun uzun yıllar çalışmak istediği aktarılıyor.

Fenerbahçe milli arada bombayı patlatacak! Jose Mourinho...

Yönetim bu hareketi ile hem takımın hem de Mourinho'nun şampiyonluk yolundaki motivasyonunu en üst seviyeye çekmeyi düşünüyor...

Fenerbahçe milli arada bombayı patlatacak! Jose Mourinho...

Mourinho sezon başında ciddi şekilde tartışılsa da özellikle son 3 ayda alınan skorların ardından tüm camianın desteğini arkasına almış durumda.

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