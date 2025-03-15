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Haberler Fenerbahçe Mourinho’dan oyuncularına duygusal konuşma! Yıldız isim gözyaşlarını tutamadı

Mourinho’dan oyuncularına duygusal konuşma! Yıldız isim gözyaşlarını tutamadı

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers karşısında sahada üstün bir performans sergilemesine rağmen, penaltı atışları sonunda turnuvaya veda etti. Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun soyunma odasında oyuncularına duygusal bir konuşma yaptığı öğrenildi. İşte o konuşma... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Mourinho’dan oyuncularına duygusal konuşma: “Hepinizle gurur duyuyorum!”

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers karşısında çok iyi bir futbol oynamasına rağmen penaltı atışları sonucunda elenmekten kurtulamadı...

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Mourinho’dan oyuncularına duygusal konuşma: “Hepinizle gurur duyuyorum!”

Takvim gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maçtan sonra soyunma odasında takıma duygusal bir konuşma yaptığı öğrenildi.

Mourinho’dan oyuncularına duygusal konuşma: “Hepinizle gurur duyuyorum!”

Portekizli teknik direktör oyuncularını tek tek tebrik etti "Taktiğime harfiyen uydunuz. Ancak futbol böyle bir şey. Bazen iyi olan kazanmıyor. Burada ilerisi için çok önemli şeyler kazandık" dedi.

Mourinho’dan oyuncularına duygusal konuşma: “Hepinizle gurur duyuyorum!”

MERT HAKAN YANDAŞ AĞLADI

Portekizli çalıştırıcı ardından tüm futbolcuları tek tek sarılıp öptü.

Mourinho’dan oyuncularına duygusal konuşma: “Hepinizle gurur duyuyorum!”

Mourinho, "Hepinizle gurur duyuyorum. Siz de kendinizle gurur duyun" sözlerini sarf ettikten sonra soyunma odasında alkış tufanı koptu.

Mourinho’dan oyuncularına duygusal konuşma: “Hepinizle gurur duyuyorum!”

Son penaltıyı kaçıran Mert Hakan Yandaş'ın da soyunma odasında çok üzgün olduğu ve gözyaşlarına hakim olamadığı bildirildi.

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