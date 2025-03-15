Mourinho’dan oyuncularına duygusal konuşma! Yıldız isim gözyaşlarını tutamadı
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers karşısında sahada üstün bir performans sergilemesine rağmen, penaltı atışları sonunda turnuvaya veda etti. Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun soyunma odasında oyuncularına duygusal bir konuşma yaptığı öğrenildi. İşte o konuşma... (FB spor haberleri)
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MERT HAKAN YANDAŞ AĞLADI
Portekizli çalıştırıcı ardından tüm futbolcuları tek tek sarılıp öptü.
Mourinho, "Hepinizle gurur duyuyorum. Siz de kendinizle gurur duyun" sözlerini sarf ettikten sonra soyunma odasında alkış tufanı koptu.
Son penaltıyı kaçıran Mert Hakan Yandaş'ın da soyunma odasında çok üzgün olduğu ve gözyaşlarına hakim olamadığı bildirildi.
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