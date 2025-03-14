Açık ara lider olmalıydık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İngiliz Sky Sports'a açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, ezeli rakibi Galatasaray'a yine İngilizler aracılığıyla gönderme yaptı: "Türkiye'de yaşananlar spor rekabetiyle ilgili değil! Burada, insanların hayal edebileceğinden çok daha büyük şeyler oluyor. Burada yaşıyorsanız veya derinlemesine araştırmaya çalışırsanız, inanılmaz şeyler bulursunuz. Sahada iyi bir istikrar yakaladık ama bu ülkede herkes biliyor ki, eğer işler değişmezse lig şampiyonluğu kazanmamız imkansız.

YAPTIKLARI SAÇMAYDI

Hakemin Galatasaray'a karşı çok fazla olan sempatisi nedeniyle bir takımın sahayı terk ettiğini düşünebiliyor musunuz? Bunu İngiltere'de hayal edebiliyor musunuz? Bunu yaptılar çünkü boyut saçmaydı. Ama daha da saçma olanı, Galatasaray oyuncularının sahada kalıp zaferi kutlamasıydı. Bu bir zafer değildi. Bu, o kadar saygısızlığa uğradığını hisseden bir takımdı ki maçı terk etmek zorunda kaldılar. Türkiye'de bunlar oldu. Normal şartlarda ligde açık ara lider olmamız ve şampiyonluk yarışının bitmiş olması gerekiyordu. Bu yaşananlar gerçekten çok fazla!"

TÜRKİYE İÇİN UĞRAŞIYORUM

Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen dünyaca ünlü Portekizli teknik adam "Kulübümü ve Türk futbolunu savunmak için sesimi yükseltiyorum, çünkü burası güzel bir ülke. Ama futbol bundan daha fazlası olmalı" dedi.

İNSANLAR GÖZLERİNİ AÇIYOR

Instagram paylaşımları hakkında konuşan Jose Mourinho "Instagram'ım çok ham bir Instagram. Paylaşımları kendim yapıyorum. Tüm fotoğrafları ben çekiyorum. Bazen kötü yazıyorum ama bunu böyle yapıyorum. Dünya çapında yaklaşık altı milyon takipçim var ve saçma durumlar paylaştığımda insanların gözlerini açtığını düşünüyorum" dedi.

F.BAHÇE'Yİ DÜŞÜNÜYORUM

Sadece Fenerbahçe için savaştığını söyleyen Portekizli teknik adam, "Kendimi düşünmüyorum. Sekiz şampiyonluk kazandım. Dokuza çıkarsa, elbette dokuz sekizden iyidir, ancak kulübü düşünüyorum, kendimi değil" açıklamasını yaptı.

EGOM AZALDI

Mourinho: "Kariyerimde egomun azaldığı, aidiyet duygusunun, başkaları için bir şeyler yapma duygusuna verildiği bir dönemdeyim. Dolayısıyla eğer bu kulübün Türk futbolunun yönünü değiştirebilecek bir şey yapmasına yardımcı olabilirsem, bu benim için harika bir duygu olur."

TARAFTAR İÇİN ÇALIŞIYORUM

Portekizli teknik adam "Fenerbahçe'nin Türkiye'de 35 milyon taraftarı olduğunu düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin bu kadar uzun yıllardır neden şampiyonluk kazanamadığını düşünüyorum. Burada şampiyonluğu kazanmaya çalışmak, kendimden çok kulüp ve taraftarlar için daha fazla anlam ifade ediyor. Onlar için çalışıyorum" dedi.