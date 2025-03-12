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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den taraftarlarına "deplasman yasağı" uyarısı!

Fenerbahçe'den taraftarlarına "deplasman yasağı" uyarısı!

Fenerbahçe, taraftarlarını Rangers maçı öncesi deplasman tribününde göstermeleri gereken hassasiyet konusunda uyardı. İşte o açıklama... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 11:49
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Fenerbahçe'den taraftarlarına "deplasman yasağı" uyarısı!

Fenerbahçe, resmi kanalları üzerinden "Deplasmanda Takımımızı Destekleyecek Taraftarlarımızın Dikkatine" başlıklı bir açıklama yayınladı.

Sarı lacivertli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak olan Rangers maçı öncesi deplasman tribününde göstermeleri gereken hassasiyet konusunda uyarıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

'Kulübümüz, 2024-25 sezonunda Avrupa maçlarında yaşanan saha olayları sebebiyle UEFA tarafından toplamda 299.500,00 Euro para cezası almıştır.

Kulübümüz bahsi geçen para cezalarının yanı sıra LOSC Lille oynadığımız iç saha maçında sahaya yabancı madde atılması sebebiyle tribün kapama ve Union Saint Gilloise'a karşı deplasmanda oynadığımız müsabakada yaşanan seyirci olayları nedeniyle de 1 yıl deplasman tribününe giriş yasağı cezası almıştır.

Bu iki ceza ertelenmiş olsa da benzeri eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde söz konusu cezaların yürürlüğe girme riskinin bulunduğunu hatırlatıyoruz.

Takımımızı desteklemek için tribünlerde olacak kıymetli taraftarlarımızdan, 13 Mart Perşembe günü Rangers ile deplasmanda oynayacağımız maçta gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz.

Takımımızın en büyük gücü olarak saha içindeki mücadelemizin yanı sıra tribünlerde de kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tam.

Birlikte nice zaferler yaşamak dileğiyle.'

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