Ada'da gündem Jose

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 'nun bu sezon söylediği, "We are clean" (Biz temiziz) sözleri gündem yaratmaya devam ediyor. İngiliz gazeteci Gary Cotterill , Sky Sports'ta canlı yayına Fenerbahçe'nin mağazası olan Fenerium tarafından üretilen We are Clean sözleri ile çıktı ve Jose'nin tişörtü kendisine hediye ettiğini söyledi.