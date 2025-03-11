DİĞER
Ada'da gündem Jose
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bu sezon söylediği, "We are clean" (Biz temiziz) sözleri gündem yaratmaya devam ediyor. İngiliz gazeteci Gary Cotterill, Sky Sports'ta canlı yayına Fenerbahçe'nin mağazası olan Fenerium tarafından üretilen We are Clean sözleri ile çıktı ve Jose'nin tişörtü kendisine hediye ettiğini söyledi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.