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Haberler Fenerbahçe Ada'da gündem Jose

Ada'da gündem Jose

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bu sezon söylediği, "We are clean" (Biz temiziz) sözleri gündem yaratmaya devam ediyor. İngiliz gazeteci Gary Cotterill, Sky Sports'ta canlı yayına Fenerbahçe'nin mağazası olan Fenerium tarafından üretilen We are Clean sözleri ile çıktı ve Jose'nin tişörtü kendisine hediye ettiğini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 06:50
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Ada'da gündem Jose
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bu sezon söylediği, "We are clean" (Biz temiziz) sözleri gündem yaratmaya devam ediyor. İngiliz gazeteci Gary Cotterill, Sky Sports'ta canlı yayına Fenerbahçe'nin mağazası olan Fenerium tarafından üretilen We are Clean sözleri ile çıktı ve Jose'nin tişörtü kendisine hediye ettiğini söyledi.
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