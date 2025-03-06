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Haberler Fenerbahçe Mourinho'dan flaş Dzeko ve Tadic kararı! Menajerleri İstanbul'a davet edildi

Mourinho'dan flaş Dzeko ve Tadic kararı! Menajerleri İstanbul'a davet edildi

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan iki deneyimli futbolcu Edin Dzeko ve Dusan Tadic için teknik direktör Jose Mourinho'nun dikkat çeken bir karar aldığı bildirildi. Portekizli çalıştırıcının talimatıyla oyuncuların menajerlerinin İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Mourinho'dan flaş Dzeko ve Tadic kararı! Menajerleri İstanbul'a davet edildi

Son dönemde yakaladığı müthiş çıkışla şampiyonluk yarışındaki rüzgarı tersine çeviren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler ilerlemiş yaşlarına rağmen müthiş bir performans gösteren ancak sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'le ilgili kesin kararını vermemişti.

Mourinho'dan flaş Dzeko ve Tadic kararı! Menajerleri İstanbul'a davet edildi

"ÇOK ÖNEMLİLER"

Alınan bilgilere göre teknik direktör Jose Mourinho ile görüşen sportif direktör Mario
Branco iki tecrübeli yıldız için, "Takım için çok önemliler. Yeni sezonda da bizimle olmalılar" yanıtını alınca düğmeye basıldı. Hem Dzeko'nun hem de Tadic'in menajerinin İstanbul'a çağrıldığı ve önümüzdeki hafta yüz yüze görüşmeler yapılacağı öğrenildi.

Mourinho'dan flaş Dzeko ve Tadic kararı! Menajerleri İstanbul'a davet edildi

Takvim'in haberine göre, yönetimin hedefi iki futbolcunun sözleşmelerini 1'er yıl daha uzatmak. Ülkesinden bazı teklifler alan Dzeko'nun 39 yaşına gelmesine karşın futbolu bırakmak gibi bir düşüncesi olmadığı ve 1 yıllık sözleşmeye sıcak bakacağı belirtiliyor.

Mourinho'dan flaş Dzeko ve Tadic kararı! Menajerleri İstanbul'a davet edildi

AJAX ISRARLA İSTİYOR

Ajax'ın ısrarla istediği Tadic de Hollanda kulübüne, "Fenerbahçe önceliğim. Onlarla görüşmeden size geri dönüş yapamam" yanıtını vermişti.

Mourinho'dan flaş Dzeko ve Tadic kararı! Menajerleri İstanbul'a davet edildi

Kulübe yakın kaynaklara göre sezon bitmeden Dzeko ve Tadic'in sözleşmelerinin uzatıldığı resmen duyurulacak.

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