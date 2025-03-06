Mourinho'dan flaş Dzeko ve Tadic kararı! Menajerleri İstanbul'a davet edildi
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan iki deneyimli futbolcu Edin Dzeko ve Dusan Tadic için teknik direktör Jose Mourinho'nun dikkat çeken bir karar aldığı bildirildi. Portekizli çalıştırıcının talimatıyla oyuncuların menajerlerinin İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Alınan bilgilere göre teknik direktör Jose Mourinho ile görüşen sportif direktör Mario
AJAX ISRARLA İSTİYOR
Ajax'ın ısrarla istediği Tadic de Hollanda kulübüne, "Fenerbahçe önceliğim. Onlarla görüşmeden size geri dönüş yapamam" yanıtını vermişti.
Kulübe yakın kaynaklara göre sezon bitmeden Dzeko ve Tadic'in sözleşmelerinin uzatıldığı resmen duyurulacak.
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