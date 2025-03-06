Mourinho'dan flaş Dzeko ve Tadic kararı! Menajerleri İstanbul'a davet edildi

Son dönemde yakaladığı müthiş çıkışla şampiyonluk yarışındaki rüzgarı tersine çeviren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler ilerlemiş yaşlarına rağmen müthiş bir performans gösteren ancak sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'le ilgili kesin kararını vermemişti.

Takvim'in haberine göre, yönetimin hedefi iki futbolcunun sözleşmelerini 1'er yıl daha uzatmak. Ülkesinden bazı teklifler alan Dzeko'nun 39 yaşına gelmesine karşın futbolu bırakmak gibi bir düşüncesi olmadığı ve 1 yıllık sözleşmeye sıcak bakacağı belirtiliyor.