Fenerbahçe'yi şahlandıran toplantı ortaya çıktı! "Gol patlaması yaşayacak"

''ÇOK BÜYÜK PARALAR KAZANDIRACAK'' Mourinho bir diğer başlıkta ise yönetime, ''Genç oyuncular Yusuf Akçiçek ile Oğuz Aydın'ın üzerine titriyorum. İkisi de çok yetenekli. Onlara daha çok süre vermeye başlayacağım ve bu kulüp bir gün bu iki oyuncudan çok büyük paralar kazanacak'' dedi.