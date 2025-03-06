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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'yi şahlandıran toplantı ortaya çıktı! "Gol patlaması yaşayacak"

Fenerbahçe'yi şahlandıran toplantı ortaya çıktı! "Gol patlaması yaşayacak"

Fenerbahçe'nin son dönemde çizdiği başarılı grafiğin sırrı ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerde Jose Mourinho, yönetim ile düzenlenen toplantıda sezonun ikinci yarısına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o flaş toplantının başlıkları... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 09:41
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Fenerbahçe'yi şahlandıran toplantı ortaya çıktı! "Gol patlaması yaşayacak"

3 kulvarda da yoluna devam eden Fenerbahçe'de işler yolunda gidiyor. Ligde puan farkını 4'e indiren sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası macerasını da sürdürüyor.

Fenerbahçe'yi şahlandıran toplantı ortaya çıktı! "Gol patlaması yaşayacak"

MOURINHO BİR BİR AÇIKLADI

Sezonun ilk yarısında sorunlar yaşayan Kanarya'da, teknik direktör Jose Mourinho ile yönetim arasında kritik bir toplantı yapıldığı gündeme gelmişti. İşte Sabah'ta yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcının toplantıdaki konu başlıkları...

Fenerbahçe'yi şahlandıran toplantı ortaya çıktı! "Gol patlaması yaşayacak"

"ÜÇLÜ SAVUNMA BİZİM İÇİN İYİ OLACAK"

Portekizli çalıştırıcı, daha önce başarısız olunması sebebiyle 3'lü savunmaya soğuk bakılmasına karşın, ''Üçlü sistem bizim için iyi olacak. Başarıyı ve güçlü sonuçları getireceğine eminim. Buna olumsuz bakmayın...'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi şahlandıran toplantı ortaya çıktı! "Gol patlaması yaşayacak"

''ÇOK BÜYÜK PARALAR KAZANDIRACAK''

Mourinho bir diğer başlıkta ise yönetime, ''Genç oyuncular Yusuf Akçiçek ile Oğuz Aydın'ın üzerine titriyorum. İkisi de çok yetenekli. Onlara daha çok süre vermeye başlayacağım ve bu kulüp bir gün bu iki oyuncudan çok büyük paralar kazanacak'' dedi.

Fenerbahçe'yi şahlandıran toplantı ortaya çıktı! "Gol patlaması yaşayacak"

"TÜRK FUTBOLCULAR DAHA DA İYİ OLACAK"

''İdmanlarım özellikle ilk zamanlarda yerli oyunculara biraz ağır geliyordu ama şimdi daha uyumlular. İstatistiklere de bu yansımaya başladı. Türk futbolcular daha da iyi olacak.''

Fenerbahçe'yi şahlandıran toplantı ortaya çıktı! "Gol patlaması yaşayacak"

''GOL PATLAMASI YAŞAYACAK''

''Takım çok gol kaçırıyor farkındayım. Özellikle ceza sahası içinde çok pozisyona giriyoruz. Bir gün takımım gol patlaması yaşayacak'' dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'yi şahlandıran toplantı ortaya çıktı! "Gol patlaması yaşayacak"

Fenerbahçe teknik direktörünün, yardımcılarıyla birlikte yaptığı sunum, yönetimi bir hayli mutlu etti. Gelinen süreçte mart ayı itibarıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'la puan farkının 4'e inmesi Mourinho'ya olan güvenin daha da artmasını sağladı.

Fenerbahçe'yi şahlandıran toplantı ortaya çıktı! "Gol patlaması yaşayacak"

Öte yandan belirttiği gibi Yusuf Akçicek ve Oğuz Aydın'ın performansının arttırması da sarı lacivertli cephede heyecanı yükseltti.

Fenerbahçe'yi şahlandıran toplantı ortaya çıktı! "Gol patlaması yaşayacak"

Fenerbahçe 3'lü 12 galibiyet 4 beraberlik alırken, hiç mağlubiyet yaşamadı. Sarı lacivertliler Avrupa Ligi'nde son 16 turu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finale adını yazdırdı.

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