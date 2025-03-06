Fenerbahçe'yi şahlandıran toplantı ortaya çıktı! "Gol patlaması yaşayacak"
Fenerbahçe'nin son dönemde çizdiği başarılı grafiğin sırrı ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerde Jose Mourinho, yönetim ile düzenlenen toplantıda sezonun ikinci yarısına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o flaş toplantının başlıkları... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)
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''ÇOK BÜYÜK PARALAR KAZANDIRACAK''
Mourinho bir diğer başlıkta ise yönetime, ''Genç oyuncular Yusuf Akçiçek ile Oğuz Aydın'ın üzerine titriyorum. İkisi de çok yetenekli. Onlara daha çok süre vermeye başlayacağım ve bu kulüp bir gün bu iki oyuncudan çok büyük paralar kazanacak'' dedi.
"TÜRK FUTBOLCULAR DAHA DA İYİ OLACAK"
''İdmanlarım özellikle ilk zamanlarda yerli oyunculara biraz ağır geliyordu ama şimdi daha uyumlular. İstatistiklere de bu yansımaya başladı. Türk futbolcular daha da iyi olacak.''
''GOL PATLAMASI YAŞAYACAK''
''Takım çok gol kaçırıyor farkındayım. Özellikle ceza sahası içinde çok pozisyona giriyoruz. Bir gün takımım gol patlaması yaşayacak'' dediği öğrenildi.
Fenerbahçe teknik direktörünün, yardımcılarıyla birlikte yaptığı sunum, yönetimi bir hayli mutlu etti. Gelinen süreçte mart ayı itibarıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'la puan farkının 4'e inmesi Mourinho'ya olan güvenin daha da artmasını sağladı.
Öte yandan belirttiği gibi Yusuf Akçicek ve Oğuz Aydın'ın performansının arttırması da sarı lacivertli cephede heyecanı yükseltti.
Fenerbahçe 3'lü 12 galibiyet 4 beraberlik alırken, hiç mağlubiyet yaşamadı. Sarı lacivertliler Avrupa Ligi'nde son 16 turu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finale adını yazdırdı.
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