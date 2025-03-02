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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat: Boşluk vermiyoruz

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat: Boşluk vermiyoruz

Fenerbahçe'nin yetenekli file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Onvo Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 23:21
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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat: Boşluk vermiyoruz

Fenerbahçe'nin yetenekli file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Onvo Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"BOŞLUK VERMİYORUZ"

"Oyun sistemimiz tamamen oturmaya başladı. Savunmada da iyi bir iletişimizi var. Sürekli konuşuyoruz. O yüzden iyi oldu ve gerçekten koşuyorlar özellikle sağ ve sol bekler. Orada da dinamik oyuncular oynadığı için boşluk vermiyoruz. Takım olarak iyi mücadele veriyoruz. Defans özelinden değil geride oynadığımız pozisyonlarda takım olarak kompakt bir şekilde duruyoruz. Bu da rakibe pozisyon verilmesini önlüyor. İnşallah bu şekilde devam ederiz."

MİLLİ TAKIM İÇİN BEKLENTİSİ VAR MI?

"Tabii ki beklenti içerisinde oluyor insan. Herkes gibi ben de isterim. Hocalarımızın kararı. Çok değerli kaleciler var, hepsi oynuyor. Hocaların kararı, tabii ki orada olmak isterim ama dediğim gibi benim istemem yetmiyor. Hocalarımızın kararı, o konuda hayırlısı olsun diyelim."

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