  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Fransa'ya Kassoum Ouattara çıkarması

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Fransa'ya Kassoum Ouattara çıkarması

Son dakika haberi: Yoluna 3 kulvarda devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde sol bek bölgesine takviye yapması beklenen sarı lacivertliler sürpriz bir isme kancayı taktı. Kanarya'nın yeni sezonda Fransız genç oyuncu için harekete geçeceği öğrenildi. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 15:05
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Fransa'ya Kassoum Ouattara çıkarması

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına konuk oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Fransa'ya Kassoum Ouattara çıkarması

Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Fransa'ya Kassoum Ouattara çıkarması

PUAN FARKI AYNI KALDI

Bu sonuçla birlikte ligde 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 58 puana yükselirken, lider Galatasaray ise 64 puana yükseldi. Karşılaşma öncesinde iki takımın arasında var olan 6 puanlık fark yine 6 puan olarak kaldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Fransa'ya Kassoum Ouattara çıkarması

DERBİLERDE KAYIP

Fenerbahçe, bu sezon şimdiye kadar Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı 4 derbi maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Fransa'ya Kassoum Ouattara çıkarması

Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında oynadığı maçtan 3-1 mağlup ayrılırken, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı maçtan ise 1-0 mağlup ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Fransa'ya Kassoum Ouattara çıkarması

Fenerbahçe'nin bu sezon şimdiye kadar aldığı tek derbi galibiyeti ise Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı ve 3-2 galip geldiği karşılaşma oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Fransa'ya Kassoum Ouattara çıkarması

10 MAÇ SONRA GOL YOK

Fenerbahçe, ligde oynadığı 10 maçın ardından ilk kez bir mücadeleden skor üretemeden ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Fransa'ya Kassoum Ouattara çıkarması

Sarı-lacivertli ekibin gol bulamadığı son maç ise Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu bir başka derbi müsabakasıydı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Fransa'ya Kassoum Ouattara çıkarması

Öte yandan Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Fransa'ya Kassoum Ouattara çıkarması

Ara transfer döneminin sona ermesinin ardından sarı-lacivertli ekip gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Fransa'ya Kassoum Ouattara çıkarması

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya için son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Fransa'ya Kassoum Ouattara çıkarması

F.BAHÇE'DEN OUATTARA ATAĞI

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Monaco forması giyen, Kassoum Ouattara'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Fransa'ya Kassoum Ouattara çıkarması

Transfermarkt verilerine göre, 20 yaşındaki ismin Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali %38 olarak belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Fransa'ya Kassoum Ouattara çıkarması

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Ouattara'nın Monaco ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Fransa'ya Kassoum Ouattara çıkarması

Fransız futbolcu, yeni sezonda takımıyla 16 maça çıkarken 1 asistlik performans gösterdi.

G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Geldiği gibi gidiyor
imsakiye Metni
DİĞER
Son dakika haberi: İspanya'da gündem yine Arda Güler! Eleştiri okları bu kez yön değiştirdi...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar | CANLI YAYIN
Osimhen'e karşılık Rasmus Hojlund...
Solskjaer'den flaş Mourinho sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Orubah-Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri Al Orubah-Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri 15:05
F.Bahçe'den Fransa'ya Ouattara çıkarması F.Bahçe'den Fransa'ya Ouattara çıkarması 15:02
Al Hilal-Al Ahli maçı canlı yayın bilgileri Al Hilal-Al Ahli maçı canlı yayın bilgileri 14:59
Al Shabab-Damac FC maçı ne zaman? Al Shabab-Damac FC maçı ne zaman? 14:52
Stuttgart-Bayern Münih maçı ne zaman? Stuttgart-Bayern Münih maçı ne zaman? 14:40
56 sayı ile geceye damga vurdu! 56 sayı ile geceye damga vurdu! 13:39
Daha Eski
Belözoğlu'ndan F.Bahçe ve G.Saray sözleri! Belözoğlu'ndan F.Bahçe ve G.Saray sözleri! 13:35
Aston Villa-Cardiff City maçı ne zaman? Aston Villa-Cardiff City maçı ne zaman? 13:15
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! 13:10
Monaco-Reims maçı ne zaman? Monaco-Reims maçı ne zaman? 12:59
Fiorentina-Lecce maçı ne zaman? Fiorentina-Lecce maçı ne zaman? 12:51
Solskjaer'den flaş Mourinho sözleri! Solskjaer'den flaş Mourinho sözleri! 12:45