TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Fransa'ya Kassoum Ouattara çıkarması
Son dakika haberi: Yoluna 3 kulvarda devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde sol bek bölgesine takviye yapması beklenen sarı lacivertliler sürpriz bir isme kancayı taktı. Kanarya'nın yeni sezonda Fransız genç oyuncu için harekete geçeceği öğrenildi. | FENERBAHÇE HABERLERİ
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DERBİLERDE KAYIP
Fenerbahçe, bu sezon şimdiye kadar Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı 4 derbi maçında sadece 1 galibiyet alabildi.
Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında oynadığı maçtan 3-1 mağlup ayrılırken, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı maçtan ise 1-0 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe'nin bu sezon şimdiye kadar aldığı tek derbi galibiyeti ise Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı ve 3-2 galip geldiği karşılaşma oldu.
10 MAÇ SONRA GOL YOK
Fenerbahçe, ligde oynadığı 10 maçın ardından ilk kez bir mücadeleden skor üretemeden ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekibin gol bulamadığı son maç ise Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu bir başka derbi müsabakasıydı.
Öte yandan Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer döneminin sona ermesinin ardından sarı-lacivertli ekip gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başladı.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya için son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
F.BAHÇE'DEN OUATTARA ATAĞI
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Monaco forması giyen, Kassoum Ouattara'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Transfermarkt verilerine göre, 20 yaşındaki ismin Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali %38 olarak belirtildi.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Ouattara'nın Monaco ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fransız futbolcu, yeni sezonda takımıyla 16 maça çıkarken 1 asistlik performans gösterdi.
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