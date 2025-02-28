TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Fransa'ya Kassoum Ouattara çıkarması

Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında oynadığı maçtan 3-1 mağlup ayrılırken, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı maçtan ise 1-0 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'nin bu sezon şimdiye kadar aldığı tek derbi galibiyeti ise Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı ve 3-2 galip geldiği karşılaşma oldu.