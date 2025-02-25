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Haberler Fenerbahçe Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic ülkesinde gündem oldu! İşte atılan manşetler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic ülkesinde gündem oldu! İşte atılan manşetler

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında heyecanla beklenen dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. Zorlu karşılaşmada Slavko Vincic düdük çalarken, Sloven hakem ülkesinde manşetleri süsledi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 10:41
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MERT KILIÇ
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic ülkesinde gündem oldu! İşte atılan manşetler

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic ülkesinde gündem oldu! İşte atılan manşetler

İki ezeli rakip, RAMS Park'ta oynanan mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic ülkesinde gündem oldu! İşte atılan manşetler

Mücadelede Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çaldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic ülkesinde gündem oldu! İşte atılan manşetler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da karşılaşma sonrası Sloven hakemin performansını değerlendirdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic ülkesinde gündem oldu! İşte atılan manşetler

"TÜRK HAKEMLERİN HAKKINI YEDİĞİMİZİ ANLADIM"

Buruk, "Bu kadar kötü bir performans gösteren bir derbi hakemi hatırlamıyorum. Maçı sürekli durdurdu. Gösterdiği kartlar, verdiği ve vermediği fauller, vermediği eller var. Birçok şeyi aleyhimize verdi. Ne kadar baskı altında olduğu yüzünden çok belliydi. Bu kadar tecrübeli bir hakemin eli ayağı titredi. Üç kere pozisyon yokken düdüğü ağzına götürdüğünü gördüm. Düdük çalmak için o kadar bekliyordu. Dördüncü hakemi Türk olduğu için hiç dinlemedi. Mert Müldür'ün yerde iki kere basketbolcu gibi topu sektirdiği pozisyon var. Dördüncü hakem (Kadir Sağlam) el dedi ama Türk olduğu için eli vermedi. Birkaç kez yanımda, 'Sen çok karışma.' dedi. Bu kadar kötü bir performans görmedim. Fenerbahçe ve hocasının hoşuna gidecektir. Çünkü bütün faul haklarını kendilerinden yana kullandı, oyunu çok fazla durdurdu. Futbolun kalitesinin çok fazla olmadığını biliyorum. Hep Türk hakemlerin oyunu çok fazla durdurmasından şikayet ediyorduk. Türk hakemlerin iki misli durduran bir hakem vardı. Kendi performansının çok altındaydı. Bunun da baskıdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Oyunu o kadar durdurdu ki Türk hakemlerinin hakkını yediğimizi anladım. Daha kötüleri olduğunu görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic ülkesinde gündem oldu! İşte atılan manşetler

"HAKEM İYİ BİR MAÇ YÖNETTİ"

Mourinho ise "Bence maçın büyük ve iyi bir maç olmasının sorumlusu hakemdi. İki taraf adına da iyi bir mücadele vardı. Bir takım kazanmak, bir takım beraberlik istiyordu. Amaçları daha 20'nci saniyede 18 yaşındaki oyuncuya sarı kart aldırmaktı. Bu tarz yer altı stratejileri konusunda çok güçlüler. Türk bir hakem olsaydı Yusuf ilk dakikada sarı kart görürdü ve benim de O'nu oyundan çıkarmam gerekirdi. Lehimize bir penaltı olabilecek pozisyon var. El miydi, değil miydi? İzlemek istemiyorum çünkü hakem iyi bir maç yönetti. Maçı izleyenler büyük ve iyi bir maç izlediler. Maçtan sonra hakem odasına gittim. Birinci hakeme buraya geldiği ve maçı yönettiği için teşekkür ettim. Türk olan dördüncü hakeme 'Siz olsaydınız felaket olurdu' dedim. Siz derken Türk hakemlerinden bahsettim. Çok büyük iyi maç oldu. Duygu anlamında, pozitif futbol anlamında iyi maç oldu" şeklinde konuştu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic ülkesinde gündem oldu! İşte atılan manşetler

Dev derbiyi yöneten FIFA kokartlı hakem, ülkesi Slovenya'da da gündem oldu. İşte atılan manşetler...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic ülkesinde gündem oldu! İşte atılan manşetler

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