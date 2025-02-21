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Haberler Fenerbahçe Usta yazarlar Fenerbahçe maçını değerledirdi! "Tabela 'bizim olsun' havası"

Usta yazarlar Fenerbahçe maçını değerledirdi! "Tabela 'bizim olsun' havası"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılarak son 16'ya kalmayı başardı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Anderlecht - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 08:42 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 09:08
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Spor yazarları Anderlecht - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – DERBİNİN GÖLGESİNDE

Mourinho'nun hesabında tur için gereken skoru alıp, İstanbul'a dönmek vardı. Maç öncesinde "kazanmak için buradayız" dese de, sahadaki takımın vücut dilinde, "tabela bizim olsun" havasını gördük. Dördüncü dakikada Dzeko'nun fırsatçılığıyla En Nesryi'ye attırdığı golle aslında maçı bitirip, pazartesinin hazırlıklarına başladılar.

Spor yazarları Anderlecht - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Okan Hoca bunun için 45'i bekledi, Fenerbahçe kalan sürede vitesi boşa aldı. Yönetilmesi çok zor olan bir psikoloji aslında. Bir yanda maçtan umudu kesip, lige dönen Galatasaray, öte tarafta kazasız-belasız tur bileti ile İstanbul yolculuğunu planlayan Fenerbahçe. Normal şartlarda olsa birçok eleştiri üreteceğimiz bir 90 dakika aslında. Ama maçın aklı da fikri de orada değil.

Spor yazarları Anderlecht - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sakatlıklar kulübeyi de isimsiz ve seçeneksiz bıraktı. "Mert Müldür dışında hamlem yok" demeye getirdi Portekizli Hoca. Halbuki "nazar değmesin" denilen liderini; Dzeko'yu, Talisca veya Cenk ile korumaya da alabilirdi. İlk yarıda pozisyona bile giremedi iki takım.

Spor yazarları Anderlecht - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İki gol de defansif hatalardan geldi. Amrabat'ın topla buluştuğu anda, hep kalecisini aklına koyması, takım rakip sahaya yerleşmişken 50 metre geriye koşturması da bir başka not. Anderlecht'in oyundan çekilip, kendi sahasında duvar ören Fenerbahçe'nin üstüne gelmesini, bir fazla orta saha ile önleyebilirdi, halbuki Mourinho... Demek ki, topu rakibe bırakan bu oyunun kendi kaosuna inanıyor. Ekstra oyuncularının bir şeyler yapacağı ana güveniyor. Tabelaya bakarsanız da istediğini alıyor.

Spor yazarları Anderlecht - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL – YOLA DEVAM

Pazartesi günü ligin kırılma maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de sahaya çıkan kadro aslında Mourinho'nun Avrupa ne kadar çok değer verdiğinin göstergesi… Bu turnuvaları ondan daha iyi bilen var mı? Sonuç olarak Avrupa'nın 3 farklı organizasyonunda da kupa kaldırmış tek teknik direktör… Fenerbahçe maça çok iyi başladı hemen golüde buldu. Lakin tribünlerde çıkan hadise ve hakemin içeri girmesi sarı- lacivertlilerin ayarlarını bozdu.

Spor yazarları Anderlecht - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

O dakikadan itibaren Fenerbahçe'nin kalesine dahi gelemeyen Anderlecht takımı oyuna ortak oldu. Mou'nun en beğendiğim yönü oyunu iki yönlü düşünmesi… Portekizli Fenerbahçe'ye durum oyunu oynamayı öğretti. Bu oyun özellikle Avrupa maçlarında çok işe yarıyor.

Spor yazarları Anderlecht - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İstediğini almak için sahaya çıkan Mou istediği turu alarak İstanbul'a dönüyor. Fenerbahçe an itibarıyla Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı… Vallahi yapılan transferlerle ve takımın başında Mourinho olduğu için başka hayaller kuruyor insan… Daha erken goller bulup bazı oyuncular dinlendirilebilirdi. Ne yazık ki bu mümkün olmadı.

Spor yazarları Anderlecht - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Böyle genç ve dirençli rakipler karşısında Dzeko ve Tadiç çok yaşlı kalıyor. Maçın belli bölümlerinde takımı eksik oynattılar diyebiliriz. Bu durumları Süper Ligde idare edilebilir ama Avrupa'da olmuyor. Osayi- Samuel'de de inanılmaz bir düşüş var. Sözleşme dolayısıyla oynamıyorsa hemen gönderin gitsin. Zira bu kafa karışıklığıyla işe yaramaz. Son olarak sadece maçın değil turun yıldızı genç Yusuf Akçiçek oldu. Maşallah diyelim nazar değmesin. Anderlecht'i iki maçtaki müthiş performansı ve golleriyle eleyen isimdi.

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