Usta yazarlar Fenerbahçe maçını değerledirdi! "Tabela 'bizim olsun' havası"

Okan Hoca bunun için 45'i bekledi, Fenerbahçe kalan sürede vitesi boşa aldı. Yönetilmesi çok zor olan bir psikoloji aslında. Bir yanda maçtan umudu kesip, lige dönen Galatasaray, öte tarafta kazasız-belasız tur bileti ile İstanbul yolculuğunu planlayan Fenerbahçe. Normal şartlarda olsa birçok eleştiri üreteceğimiz bir 90 dakika aslında. Ama maçın aklı da fikri de orada değil.