Yapay zekadan Galatasaray-Fenerbahçe maçı tahmini! Mücadeleyi 2-1 kazanacak taraf...

G.SARAY 2-1 F.BAHÇE Bütün bu avantajlar göz önüne alındığında Chat GPT, mücadeleden galip gelen tarafın 2-1'lik skorla Galatasaray olacağını belirtiyor ve şu ifadeleri ekliyor: Tabii ki futbolun doğasında her zaman sürprizler olabilir, ama bu tahmin mevcut formlar ve kadro kalitesine dayalı bir değerlendirme.