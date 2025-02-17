En-Nesyri farkı

Kadıköy'de Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri bir kez daha sahneye çıktı. Sezonun flaş yıldızlarından olan En-Nesyri, Kasımpaşa filelerini iki kez sarsarak Süper Lig'de çıktığı son dört maçta da ağları havalandırdı. Faslı forvet lig kariyerinin en uzun gol serisini yakalamış oldu. En-Nesyri, Süper Lig'de toplamda 22. maçında 15. kez de gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu, gol krallığı yarışında da iddialı konum da olmayı sürdürdü.

MÜTHİŞ GOL SERİSİ

Bu sezon Fenerbahçe'nin en skorer isimlerinden olan Youssef En-Nesyri; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplamda 35 resmi maçta 23 gol, 4 asistle oynayarak kariyerinin de en iyi sezonunu yaşıyor. Tüm resmi maçlara bakıldığında üç farklı turnuvada çıktığı son 7 karşılaşmada da ağları havalandırdı. Sarı-lacivertli takımda lig mücadelesinde Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile beraber en skorer isim olan Youssef En-Nesyri 2024-2025 sezonuna damgasını vurdu.

AVRUPA'NIN DA KRALI OLDU

Golleriyle Fenerbahçe'de ayakta alkışlanan Youssef En-Nesyri, Avrupa'da da öne çıkıyor. Başarılı forvet, yeni yılda attığı 10 golle 2025 yılında Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla gol atan oyuncu konumunda.

GEÇEN SENEYİ GEÇTİ

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'deki ilk sezonu tamamlanmadan 35 maçta 23 gole ulaştı. En- Nesyri geçen sezon Sevilla formasıyla toplamda 41 karşılaşmada 20 gol kaydetmişti.

İRFAN'DAN 4 KURTARIŞ

İrfan Can Eğribayat başarılı performansını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin 1 numarası dünkü Kasımpaşa mücadelesinde 90 dakika boyunca 5 net kurtarış yaptı. İrfan Can sahanın en iyilerinden oldu.

GOL PASI MERT'TEN

Mert Müldür, ikinci golde Oğuz Aydın'a asist yapan isim oldu. Milli sağ bek ligde en son üçüncü haftada Çaykur Rizespor deplasmanında asist yapmıştı. Mert, tam 21 hafta sonra gol pası verdi.

KAPTAN İŞ BAŞINDA

Eli kırık olmasına karşın sargıyla oynayan Edin Dzeko, 65'te oyuna girip sadece 6 dakika sonra kritik bir asiste imza attı. Bir kez daha takımına büyük bir katkı sunan Fenerbahçe'nin kaptanı saha içi liderliğiyle de alkış topladı. Skor 2-1 iken oyuna girip, sıkıntılı anda sorumluluk alan Dzeko, Jose Mourinho'nun yine en büyük kozu oldu. Bosna Hersekli yıldız bu sezon Süper Lig'de 3. asistini yaptı.

ALKIŞLAR OĞUZ'A

Sarı-lacivertli takımın ikinci golünü kaydeden Oğuz Aydın, Kadıköy'de ayakta alkışlandı. Jose Mourinho da genç futbolcunun golünde çok sevindi. Ligde 13. Maçında 5. Kez ağları havalandıran Oğuz, skor katkısı vermeye devam etti. Başarılı oyuncu aynı şekilde son 2 lig maçında skor katkısı sundu. Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında asist yapan 24 yaşındaki yıldız, dün de Kasımpaşa önünde gol attı.

ARTIK YENİ ROLÜME ALIŞTIM

Son haftaların formda ismi Levent Mercan: "3 günde bir maç oynuyoruz, kolay değil ama en önemlisi 3 puan. Her maçı kazanmak istiyoruz. Artık yeni rolüme alıştım. Biraz farklı ama önemli değil. En iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.