Levent Mercan: Rolüme alıştım

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Levent Mercan değerlendirmelerde bulundu. İşte Mercan'ın sözleri...

"ROLÜME ALIŞTIM"

"Taraftarımız çok iyi destek gösteriyor bize. Hem Anderlecht maçında hem de bu maçta. 3 günde bir maç oynuyoruz, kolay değil ama bizim için en önemlisi 3 puan. Hafta içinde yine zorlu bir maç bekliyor. Ondan sonra da derbi var. En iyi şekilde hazırlanmak ve her maçı kazanmak istiyoruz. Rolüme alıştım. Biraz farklı ama hiç önemli değil. En iyisini yapmaya çalışıyorum."