Kendine güvenen yabancı hakem ister

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında G.Saray'a göndermelerde bulundu. İlk olarak gelecek hafta oynanacak olan derbiye değinen ve yabancı hakem istediklerini belirten Koç, şöyle devam etti: "Galatasaray'ın yabancı hakeme karşı olduğu haberleri gerçekse riyakarlık olarak görürüm. Demek ki açıklamalarında samimi değiller. Şampiyonluğun kaderini etkileyen bir maç olduğu için kulüplerin talebi olmadan federasyonun yabancı hakemi getirmesi gerekir. Bizim talebimiz açık ve net.

HIRSIZA 'HIRSIZ' DİYORUZ

Kedine güvenen, bileğine güvenen, adalet isteyen herkes bu maçta dünya çapında, kimsede soru işareti olmayacak bir ismi ister. Huzura ihtiyacımız var diyen kişilerin huzuru bozan kişilerle aynı olduğunu kamuoyuna göstermemiz lazım. Futbol dinamik bir dünya, olup bitenlerin hızına yetişemiyoruz. Aslında karşımızdaki ruh hali bu. Fenerbahçe, hırsıza 'Hırsız var.' diyen taraftır, bunu anlamadılar. Her seferinde bunun tutacağını sandılar ama artık tutmuyor."

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da G.Saray'a yüklendi. Son yıllardaki şampiyonluklara atıfta bulunan Mosturoğlu, "Son 10 yılda kazanılan şampiyonluk sayılarının sportif gerçekliğe uygun olduğunu kim söyleyebilir? Futbolun bozulan kurumsal yapısı, modern şartların gerektirdiği şekilde yenilenmediği sürece Türk futbolunda güvenden söz edilmeyecektir" dedi.

BORÇ 18.6 MİLYAR TL

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda sarı-lacivertli ekibin borcu da açıklandı. 30 Kasım 2024 itibariyle toplam borcun 18 milyar 600 milyon TL olduğu belirtildi. Ayrıca Bankalar Birliği'ne olan borcun da azaltıldığı açıklandı. 2021 yılında 309 milyon Euro olan borcun 80 milyona düştüğü, sermaye artırımı sonrasında bu borcun 40 milyon Euro seviyesine düşeceği açıklandı.

SKRİNİAR VE TALİSCA ÇALIMI

Fenerbahçe futbolcuların gözünde, Avrupa'nın ilk 5 ligine sıçrayabilme tahtası olarak görülmektedir. Bu da transferde elimizi güçlendiriyor. Cazibe haline geliyor. Skriniar'ı transfer ettikten sonra malum kulüp de araya girdi, 2 milyon Euro daha fazla teklif etti, etmedim demesinler. Hem Talisca, hem de menajeri verdikleri sözde durdular. Uzun süre beklemelerine rağmen, 93. dakikada rakibimizin sürece dahil olup, çok daha yüksek teklifler vermesine rağmen itibar etmedi. Hem ona hem menajerine teşekkür ediyorum. Skriniar bize verdiği sözü tuttu.

HARAM DEĞİL ALIN TERİ

Bizim tek bir mottomuz var, haram değil alın teri. Bu anlamda bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur. Bizim gibi değerleri kayıt dışına itmeyin. Rekabet ettiğimiz yerlerde sorun varsa bunu giderin. Bizim gibi ruhu temiz kalmak isteyenleri, başka alanlara kaymaya mecbur etmeyin. Biz kayıt dışına girmeyiz. Biz bilmiyor muyuz bahis sitesinden reklam almayı?

GALATASARAY, LİG VE AVRUPA'DA FARKLI

Bugün inandığımız değerler uğruna mücadelemizi sürdürüyoruz. Adil rekabetin olmadığı bir düzeni şiddetle reddediyoruz. 3 senedir kendi sahasında kırmızı kart görmeyen, kart görmeyeceğinin verdiği özgürlükle mücadele eden bu takımın oyuncuları Avrupa'daki 11 maçında 28 sarı kart, 3 kırmızı kat görmüşler. Yabancı hakem diyoruz ama böyle tablolar olunca siz istemiyorsunuz.