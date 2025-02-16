Fenerbahçe'ye UEFA'dan şok ceza!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off aşamalarından önce oynadığı son maçta Midtjylland deplasmanına çıkmış ve karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılarak son 24 için biletini kıl payı almıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre karşılaşmanın ardından UEFA Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe'ye, üç ayrı başlıkta toplamda 62 bin euro para cezası verildi.

3 AYRI BAŞLIKTA CEZA

UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 'Bir spor etkinliğine uygun olmayan bir mesajı yaymak' başlığı altında 10 bin euro para cezası verildi. Sahaya madde atılmasından dolayı 10 bin 500 euro ve meşaleler yakılması yüzünden de 41 bin 500 euro para cezasına hükmedildi.

Böylece Fenerbahçe için kesilen ceza toplamda 62 bin euroyu buldu.