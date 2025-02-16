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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 3-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe 3-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. İşte maçın detayları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 20:56
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Fenerbahçe 3-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN 100. MAÇ

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncularından Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 100. kez Fenerbahçe forması giydi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Yandaş, bu özel maçını galibiyetle taçlandırdı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa karşısında eksik oyuncularının fazlalığıyla mücadele etti. Sakatlıkları devam eden Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan ancak henüz bireysel antrenmanlara devam eden Dominik Livakovic de maç kadrosuna alınmadı.

BURAK KAPACAK 566 GÜN SONRA KADRODA

Uzun süredir takımdan uzak kalan Burak Kapacak, 566 gün sonra Fenerbahçe'nin maç kadrosuna dahil edildi. Son olarak 1 Ağustos 2024'te UEFA Konferans Ligi elemelerinde Zimbru karşısında forma giyen Kapacak, Kasımpaşa maçıyla birlikte yeniden kadroya döndü.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Maça etkili başlayan Kasımpaşa, 14. dakikada Rodrigues ile gole yaklaştı ancak top auta gitti. 21. dakikada ise Fenerbahçe öne geçti. Fred'in savunma arkasına attığı uzun pasa hareketlenen En-Nesyri, rakibine rağmen topu önünde buldu ve düzgün bir vuruşla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

Fenerbahçe, ikinci yarıda baskısını artırdı ve 53. dakikada farkı ikiye çıkardı. Mert Müldür'ün pasında Oğuz Aydın topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Ancak Kasımpaşa, 62. dakikada Mamadou Fall'un kafa golüyle farkı bire indirdi: 2-1.

71. dakikada ise sahneye bir kez daha Youssef En-Nesyri çıktı. Edin Dzeko'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Faslı golcü, topun altına girerek yaptığı vuruşla skoru 3-1'e getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 57'ye yükseltirken, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.

DEV DERBİ HAFTAYA!

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki en kritik maçlardan birine çıkacak ve Galatasaray'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Onvo Antalyaspor deplasmanında puan arayacak.

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