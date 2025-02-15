İşte Fenerbahçe bu

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'la şampiyonluk yarışına devam eden ve üst üste aldığı galibiyetlerle taraftarlarının gönlünü fetheden Fenerbahçe, Avrupa'da da yoluna doludizgin devam ediyor. Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht'i Kadıköy'de evire çevire yenen, aldığı skorun yanı sıra ortaya koyduğu performansla da takdir kazanan Jose Mourinho'nun öğrencileri için taraftarlar; "İşte özlediğimiz, gerçek Fenerbahçe bu" yorumlarını yaptı.

TUR KAPISINI ARALADI

Anderlecht karşısında 1.41'lik gol beklentisinden 3 gol çıkaran Fenerbahçe, rakibine ise 0.59'luk bir oran verdi. Bu Fenerbahçe'nin kalesinde bu sezon Avrupa'daki en düşük gol beklentisiydi. Adeta rakibini kalesine yaklaştırmayan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho için de futbolseverler, "Özel biri, özelliğini gösterdi", "Avrupa o'nun işi" mesajlarını paylaştı. Sergilediği oyun, futbolcuların özverisi ve alınan skor sonrasında Fenerbahçe, tur kapısını ardına kadar araladı.

YUSUF ÇİÇEK GİBİ

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, Anderlecht maçındaki performansıyla herkesi büyüledi. Kendinden emin ve özgüvenli oyunuyla alkış alan Yusuf, yaptığı asistin yanı sıra; ikinci ve üçüncü goldeki atak başlangıcındaki paslarıyla da takımına galibiyeti getirdi.