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Haberler Fenerbahçe Derbiye yabancı hakem gelsin

Derbiye yabancı hakem gelsin

F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Alanyaspor maçı sonrasında TFF ve G.Saray'a çağrıda bulundu: "Rakibimiz de yabancı hakeme karşı pozitif. Biz de pozitifiz. Dünyanın en iyi hakemlerinden biri getirilebilir. TFF bu güce sahip. Madem Galatasaray'ın ve bizim görüşlerimiz bu yönde. İki takım beraber TFF'den istekte bulunalım. Derbide mutlaka yabancı hakem olsun. Takdir TFF'nindir. F.Bahçe'yi temsilen G.Saray'a sesleniyorum. Sayın İbrahim Hatipoğlu bir açıklama yaptı, Acun ceza almıyor ben niye alıyorum diye. Ben zaten ceza aldım. Acun'a ayrıcalık yapılıyor diyorlar, yanlış Sezgin'e sordum 'İbrahim Bey yalan mı söylüyor?' dedim, 'Evet yalan söylüyor' dedi."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Derbiye yabancı hakem gelsin
F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Alanyaspor maçı sonrasında TFF ve G.Saray'a çağrıda bulundu: "Rakibimiz de yabancı hakeme karşı pozitif. Biz de pozitifiz. Dünyanın en iyi hakemlerinden biri getirilebilir. TFF bu güce sahip. Madem Galatasaray'ın ve bizim görüşlerimiz bu yönde. İki takım beraber TFF'den istekte bulunalım. Derbide mutlaka yabancı hakem olsun. Takdir TFF'nindir. F.Bahçe'yi temsilen G.Saray'a sesleniyorum. Sayın İbrahim Hatipoğlu bir açıklama yaptı, Acun ceza almıyor ben niye alıyorum diye. Ben zaten ceza aldım. Acun'a ayrıcalık yapılıyor diyorlar, yanlış Sezgin'e sordum 'İbrahim Bey yalan mı söylüyor?' dedim, 'Evet yalan söylüyor' dedi."
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