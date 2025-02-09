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Haberler Fenerbahçe Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı! Mourinho'dan flaş paylaşım

Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı! Mourinho'dan flaş paylaşım

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Maçın 34. dakikasında Adana Demirspor oyuncuları, teknik direktörleri Mustafa Alper Avcı ile görüştükten sonra sahadan çekilme kararı aldı ve soyunma odasına gitti. Bu olayın ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho flaş bir paylaşım yaptı. İşte Mourinho'nun o paylaşımı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 20:52 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 21:06
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Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı! Mourinho'dan flaş paylaşım

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Maçın 11. dakikasında Galatasaray, Dries Mertens'in ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı ve Alvaro Morata bu penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Ancak, maçın 34. dakikasında Adana Demirspor oyuncuları, teknik direktörleri Mustafa Alper Avcı ile görüştükten sonra sahadan çekilme kararı aldı ve soyunma odasına gitti. Bu beklenmedik gelişme üzerine hakem Oğuzhan Çakır, karşılaşmayı tatil etti.

Bu olayın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Mertens'e penaltı verilen pozisyonun fotoğrafını paylaştı.

İşte o paylaşım...

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