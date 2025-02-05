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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe kupada Erzurum FK'yı konuk ediyor! Hedef 6 puan

Fenerbahçe kupada Erzurum FK'yı konuk ediyor! Hedef 6 puan

Fenerbahçe, Süper Lig’de şampiyonluk yarışında kayıp vermeden ilerlerken Ziraat Türkiye Kupası’nda da yoluna devam etmek istiyor. İşte Erzurum FK''yı Kadıköy'de ağırlayacak olan sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe kupada Erzurum FK'yı konuk ediyor! Hedef 6 puan

Çaykur Rizespor'u geriden gelerek 3-2 yenen ve Süper Lig'de şampiyonluk yolunda kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Erzurum FK'yı konuk ediyor. B Grubu ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 yenen sarı- lacivertlilerde hedef; Erzurum'u yenerek puanını 6'ya çıkarmak. İki takım Türkiye Kupası'nda ilk kez birbirlerine rakip olacak. Erzurum'un Süper Lig'de olduğu 2018-19 ve 2020- 21 sezonlarında rakibiyle 4 defa karşılaşan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 3'ünü kazanırken, 1'inde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ise bu maçta rotasyona gitmesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Çağlar, Djiku, Yusuf, Osayi, Levent, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, İrfan Can, Cenk

Erzurum FK: Ataberk, Orhan, Yakup, Mustafa Yumlu, Guram, Azubuike, Sefa, Tasev, Teklic, Sylla, Mamba

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