Sahne kralların

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında forvetleriyle galibiyete ilerledi. Sarı-lacivertliler ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü mücadelede önce Dzeko'nun penaltısıyla ilk yarıya bir farkla girdi, umutlarını yeşertti. İkinci devrede ise kurulan müthiş baskı sonucunda Dzeko golüyle yeniden sahneye çıktı. En-Nesyri'nin de artık klasikleşen enfes kafa golü Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi. Kanarya bir kez daha forvetleriyle 3 puana uzandı. Sarı-lacivertli takım Göztepe maçından sonra Çaykur Rize önünde de 3 gollü galibiyet aldı.

FORVETLERİN MÜTHİŞ SERİSİ

Edin Dzeko dün akşam 2 kez ağları sarsarak bu sezon Süper Lig'de gol sayısını 12'e yükseltti. Dzeko geçen sezon ligde 20 gole ulaşırken, bu sezon 22 haftada 12 gole ulaştı. Son haftaların formda yıldızı Youssef En-Nesyri ise dün akşamki kafa golüyle beraber Süper Lig'de 13. kez sevindi. Faslı forvet; oynadığı son 7 lig maçında rakip filelere tam 10 gol gönderdi. Öte yandan En-Nesyri; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 32 resmi maça çıkarken 18 gole ulaştı ve böylece kariyerinin en iyi dönemini yakaladı.

YAŞ BİR RAKAMDIR

2 golle yıldızlaşan Edin Dzeko, "Çılgınca bir maç oldu. İlk 10 dakikada 2 gol yedik. Hatalarımızı düzeltmeliyiz. Çünkü her zaman maçı çevirmek kolay olmaz" diye konuştu. Yaşıyla alakalı konuşan Dzeko, "Yaş sadece bir rakam. Fiziğinizi diri tutmalısınız. Biz ekmeğimizi futboldan kazanıyoruz. Sokaktaki bir genç gibiyim" dedi.

ASİST USTASI TADIC

Dusan Tadic, asistiyle öne çıktı. Deneyimli yıldız, En-Nesyri'nin golünde asist yaparak bu sezon ligde 21. maçında 11. kez gol pası vermiş oldu.

EN-NESYRI CEZALI

En-Nesyri, golünde formasını çıkarak sevinince sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Faslı yıldız gelecek hafta oynanacak Alanya maçında yer alamayacak.

KULÜBELER GERİLDİ

Maçın ikinci yarısında gergin anlar yaşandı. Özellikle saha kenarında yedek kulübeleri gerildi. İsmail Yüksek ile Çaykur Rizespor kulübesi tartıştı.

TÜM FORVETLER SAHADA

Jose Mourinho, Çaykur Rize önünde tüm forvetlerini kullandı. En-Nesyri ve Dzeko'nun yanına Talisca ile Cenk Tosun da oyuna girdi.

OFSAYTA TAKILDILAR

Sarı-lacivertlilerin iki golü ofsayttan döndü. İlk olarak Milan Skriniar, Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol bulsa da VAR'dan gelen uyarıyla gol iptal edildi. Ardından maçın uzatma anlarında gelen Edin Dzeko'nun sayısı da yine VAR'a ve ofsayta takıldı.