Ahmet Çakar'dan flaş Anderson Talisca yorumu: Maaşı Fenerbahçe'de sorun çıkarır

Geçtiğimiz hafta ligde oynanan karşılaşmalarda VAR'daki yabancı hakemler de önemli hatalar yaptı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten Avrupa bize en yetenekli, en deneyimli VAR hakemlerini yollamıyor. Açıkçası ben de olsam yollamam. Çünkü her ülkenin kendi ligi var ve kendi liglerinde de çok kritik maçları var. Avrupa ülkeleri aptal mı en iyi VAR hakemlerini kendi liglerinde kullanmayıp bize yollasınlar.