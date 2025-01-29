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Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan flaş Anderson Talisca yorumu: Maaşı Fenerbahçe'de sorun çıkarır

Ahmet Çakar'dan flaş Anderson Talisca yorumu: Maaşı Fenerbahçe'de sorun çıkarır

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Anderson Talisca transferini değerlendirdi. Çakar, Brezilyalı yıldızın maaşı Fenerbahçe'ye ciddi risk barındırdığını ifade etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 09:39 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 09:41
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Ahmet Çakar'dan flaş Anderson Talisca yorumu: Maaşı Fenerbahçe'de sorun çıkarır

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, gündeme dair soruları yanıtlarken Anderson Talisca transferini değerlendirdi.

Ahmet Çakar'dan flaş Anderson Talisca yorumu: Maaşı Fenerbahçe'de sorun çıkarır

Fenerbahçe sonunda Anderson Talisca'ya kavuştu. Bu transferin artıları ve eksilerini göz önünde bulundurursanız sarı-lacivertli kulübe ne katacağını düşüyorsunuz?

Talisca'nın gelmesi kağıt üzerinde iyi görünse de birçok komplikasyonu beraberinde taşıyor. Hayatında Beşiktaş'tan, bir de ilk çıkış yeri olan Benfica'dan başka hiçbir büyük takımda oynamamış, futbol hayatının çok büyük bölümünü Çin ve Suudi Arabistan liginde sürdürmüş bir oyuncu.

Ahmet Çakar'dan flaş Anderson Talisca yorumu: Maaşı Fenerbahçe'de sorun çıkarır

Temposunu ne kadar korumuştur, tahmin etmek çok güç. Eğer yararlı oyuncu olsaydı, Al-Nassr kulübü onu niye bıraksın? Üstelik başta Cristiano Ronaldo gibi çok önemli yıldızlarla oynadığı Arap liginde bir tane bile şampiyonluk yaşamamış.

Ahmet Çakar'dan flaş Anderson Talisca yorumu: Maaşı Fenerbahçe'de sorun çıkarır

Bunların hepsi soru işareti. Ayrıca çok net belli olmasa da yıllık en az 10 milyon Euro civarında net bir maaş alacak. Bu durum takımdaki dengeleri de ciddi şekilde etkileyebilir.

Ahmet Çakar'dan flaş Anderson Talisca yorumu: Maaşı Fenerbahçe'de sorun çıkarır

Dzeko, Tadic, En-Nesyri ya da Fred, "Bizden neredeyse iki kat fazla maaş alan bir oyuncu geldiyse, çıksın o oynasın" demezler mi? Bunların hepsi ciddi birer risk.

Ahmet Çakar'dan flaş Anderson Talisca yorumu: Maaşı Fenerbahçe'de sorun çıkarır

Fenerbahçe de Galatasaray da ligde maçlarını kazanırken taraftarı ölüp ölüp diriliyor. İki takım da oyun olarak çok aşağı indi. RAMS Park'taki derbiye kadar 3 maçları var. O karşılaşmaya kadar neler yaşanır?

Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin, maçların genelinde kötü oynadıkları bir gerçek. F.Bahçe son maçta 15 dakikalık alevli bölüm dışında, ki o bölümde art arda 3 gol buldu, futbol adına hiçbir şey ortaya koyamadı. G.Saray da öyle. Futbolun doğasında bu tür iniş ve çıkışlar var

Ahmet Çakar'dan flaş Anderson Talisca yorumu: Maaşı Fenerbahçe'de sorun çıkarır

Lig çok şeye gebe. G.Saray-F.Bahçe maçına nasıl bir puan farkıyla girileceği kestirilemez ama o maç bittikten sonra şampiyonluk için çok daha net konuşmak mümkün. O maçı G.Saray kazanırsa o dakikadan sonra şampiyonluğu bırakması çok zor. Ama F.Bahçe kazanırsa belki de lig yeniden başlayacak.

Ahmet Çakar'dan flaş Anderson Talisca yorumu: Maaşı Fenerbahçe'de sorun çıkarır

TFF'nin derbide hem VAR hem de orta hakemi yabancı yapma planı var. Ne diyorsunuz?

Yabancı hakeme karşı değilim. Türk hakemlerin ve Türk VAR hakemlerinin performansı ortada. Belki de Avrupa'nın en kötü hakem performansı bizim ligimizde

Ahmet Çakar'dan flaş Anderson Talisca yorumu: Maaşı Fenerbahçe'de sorun çıkarır

Fakat ortada evrensel hukuk kavramında eşitlik denen bir unsur var. O da şu; F.Bahçe-G.Saray maçı, yani sezonun ilk yarısındaki maç, bir Türk hakemiyle oynandı. Belki de G.Saray cephesi diyecek ki, "RAMS Park'ta oynanacak maçı da bir Türk hakem yönetmeli". Çünkü Türk hakemin baskı altında kalabilme ihtimali yabancıya göre daha fazla. Bu da G.Saray için bir avantaj olarak görülebilir.

Ahmet Çakar'dan flaş Anderson Talisca yorumu: Maaşı Fenerbahçe'de sorun çıkarır

Geçtiğimiz hafta ligde oynanan karşılaşmalarda VAR'daki yabancı hakemler de önemli hatalar yaptı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Zaten Avrupa bize en yetenekli, en deneyimli VAR hakemlerini yollamıyor. Açıkçası ben de olsam yollamam. Çünkü her ülkenin kendi ligi var ve kendi liglerinde de çok kritik maçları var. Avrupa ülkeleri aptal mı en iyi VAR hakemlerini kendi liglerinde kullanmayıp bize yollasınlar.

Ahmet Çakar'dan flaş Anderson Talisca yorumu: Maaşı Fenerbahçe'de sorun çıkarır

Böyle bir şey mümkün değil. Yabancı VAR hakeminin tek avantajı, hata da yapsalar kimse art niyet aramıyor. Çünkü futbol kamuoyu yabancı VAR hakeminin ismini belki de ilk olarak maç sabahı öğreniyorlar. Türk VAR hakemlerinde ise lehte ve aleyhte geçmişte yaşananlar hatırlanıyor ve kazan kaynamaya başlıyor.

Ahmet Çakar'dan flaş Anderson Talisca yorumu: Maaşı Fenerbahçe'de sorun çıkarır

Fenerbahçe ile Beşiktaş kulüpleri arasında Cengiz Ünder'in transferi gündeme geldi. Ancak bu iddia bile siyah- beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti. Bir dönemin yıldızının bu kadar tartışılması sizce normal mi?

Bütün kabahat Cengiz'de. Kesinlikle iyi yaşamıyor. Kötü alışkanlıkları var. Yoksa kabiliyeti ortada.

Ahmet Çakar'dan flaş Anderson Talisca yorumu: Maaşı Fenerbahçe'de sorun çıkarır

Kolay mı Avrupa'nın önemli takımlarında oynamak. Bir dönem A Milli Takımımızın en önemli yıldızlarından biriydi.

Ahmet Çakar'dan flaş Anderson Talisca yorumu: Maaşı Fenerbahçe'de sorun çıkarır

Ama maalesef şu anda futbol kariyeri bitmek üzere. Aslında bu transfer gerçekleşseydi belki de Beşiktaş'a gelmek Cengiz Ünder için son şans olabilirdi.

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